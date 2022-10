Reddit affirme avoir embarqué 3 millions d'utilisateurs novices dans les NFTs

Grâce à sa collection de tokens non fongibles (NFTs) utilisables en avatar, le réseau social Reddit affirme avoir attiré 3 millions d'utilisateurs novices dans le Web3. C'est plus de portefeuilles uniques que la plateforme OpenSea elle-même. Ces statistiques sont-elles vérifiées et si oui, comment est-ce possible ? On vous explique tout.

