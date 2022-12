Alors que les critiques sur sa gestion de Twitter augmentent, Elon Musk a partagé un sondage dans lequel il demande s’il doit démissionner de son poste à la tête du réseau social.

Elon Musk va-t-il démissionner de Twitter ?

Sur Twitter, Elon Musk a partagé un sondage dans lequel il demande purement et simplement s’il doit démissionner ou non de la tête du réseau social :

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Tandis qu’il reste environ quatre heures pour voter lors de la rédaction de ces lignes, le fantasque entrepreneur a aussi précisé qu’il s’en tiendrait aux résultats dudit sondage. S’il tient parole, Elon Musk pourrait donc bel et bien démissionner, car pour le moment les résultats sont à la faveur du « Oui » avec 56,6 %, contre 43,4 % pour le « Non ».

Si le « Oui » l’emporte, ce qui semble se profiler, Twitter pourrait alors subir un nouveau rebondissement après une année 2022 déjà bien marquée, à moins qu’il ne s’agisse que d’un simple coup de communication.

Une gestion sujette aux critiques

Ce sondage à ce moment précis n’est pas anodin. En effet, dans un tweet supprimé depuis, le compte Twitter Support avait annoncé que le partage de liens externes à destination d’autres réseaux sociaux ne serait plus accepté. Plus précisément, ce sont les comptes créés uniquement à but promotionnels qui auraient été visés :

Annonce de Twitter Support concernant les liens externes

Étant donné que le tweet a été supprimé, cette nouvelle règle peut-être a priori considérée comme nulle et non avenue. Suite à cela, Elon Musk a justement annoncé que tous les grands changements feraient désormais l’objet d’un vote, trois minutes avant de lancer son propre sondage concernant son éventuelle démission :

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Plus tôt dans la semaine, Elon Musk avait fait parler de lui après le blocage de comptes de certains journalistes travaillant notamment pour CNN, The New York Times ou encore The Washington Post. L’entrepreneur avance face à cela que ceux-ci auraient partagé sa position en temps réel :

They posted my exact real-time location, basically assassination coordinates, in (obvious) direct violation of Twitter terms of service — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Pourtant, The Washington Post s’est défendu en répondant qu’il n’en était rien. Le journal avance qu’en réalité, son journaliste banni, Drew Harwell couvrait la nouvelle sur la suspension du compte « ElonJet », un compte Twitter qui indiquait les trajets de l’entrepreneur en jet privé.

Quel que soit le fin mot de l’histoire, si lors du rachat de Twitter, l’entrepreneur annonçait vouloir défendre la liberté d’expression, ses agissements de ces derniers mois sont aujourd’hui sujets aux critiques.

Sources : The Washington Post, Image : Duncan Hull via Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)

