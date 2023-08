La plateforme X aura-t-elle sa propre cryptomonnaie ? Elon Musk donne sa réponse

X, anciennement Twitter, lancera-t-il sa propre cryptomonnaie ? Et bien, cela n'est pas prévu et ne devrait même jamais arriver, selon Elon Musk, qui avait racheté le réseau social à l'oiseau bleu au mois d'octobre 2022.

Répondant à une publication d'un utilisateur de X indiquant qu'il fallait se méfier des articles de presse faisant état d'un potentiel token pour la plateforme, Elon Musk a lui-même répondu que « cela n'arriverait jamais » :

And we never will

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023