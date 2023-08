Revolut va arrêter les cryptomonnaies aux États-Unis à cause du climat réglementaire

Le climat réglementaire tendu aux États-Unis fait de nouveau parler de lui, tandis que Revolut annonce la fin de ses services liés aux cryptomonnaies. Nous faisons le point sur cette mesure qui sera effective dès le mois prochain.

Revolut va mettre fin à ses services sur les cryptomonnaies aux États-Unis

Tandis que plusieurs entreprises ont freiné leurs initiatives concernant les cryptomonnaies aux États-Unis ces derniers mois, c’est maintenant au tour de Revolut de faire machine arrière. Et pour cause, les clients américains de la néobanque ont reçu un mail pour les informer de cette décision, motivée par l’incertitude réglementaire qui règne dans le pays, comme l’a rapporté un porte-parole de la société à nos confrères de Decrypt :

« En raison de l’évolution de l’environnement réglementaire et des incertitudes entourant le marché crypto aux États-Unis, nous avons pris la décision difficile, avec notre partenaire bancaire américain, de suspendre l’accès aux cryptomonnaies via Revolut aux États-Unis. Cette décision n’a pas été prise à la légère, et nous comprenons la déception que cela peut causer. »

👉 Pour aller plus loin — Tradez les cryptomonnaies de manière décentralisée grâce à dYdX

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Ainsi, il ne sera plus possible de passer d’ordres d’achats sur les cryptomonnaies à compter du 2 septembre prochain pour les investisseurs concernés. Ensuite, c’est l’ensemble des services cryptos qui seront clos dès le 3 octobre, et les clients disposant toujours d’un solde en actifs numériques verront celui-ci être automatiquement vendu au prix du marché.

Le mois dernier, Revolut avait déjà délisté Polygon (MATIC), Cardano (ADA) et Solana (SOL), alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) s’en prenait fermement aux altcoins qu’elle qualifiait de valeurs mobilières. Cette fois encore, la néobanque joue la carte de la prudence en se retirant totalement du marché américain pour ce qui concerne les cryptomonnaies, certainement dans le but de se prémunir d’éventuelles poursuites judiciaires.

👉 Dans l’actualité également — Les développeurs de Polygon Zero accusent zkSync de plagiat

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Decrypt

