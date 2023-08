Les développeurs de Polygon Zero accusent zkSync de plagiat

Dans l’écosystème des cryptomonnaies, il est courant de voir des projets parler « d’une innovation » dans leur stratégie marketing, alors qu’il s’agit d’une optimisation d’une application concurrente. Cette fois, une controverse est apparue entre Polygon Zero, qui développe un layer 2 zkEVM, et Matter Labs, l’entreprise derrière le développement de zkSync.

We were disappointed to see that @zksync copied our code without attribution and made misleading claims about the original work, so we wrote this post. https://t.co/8VnoYVWgI8

L’objet du différent vient du code utilisé par zkSync pour son module Boojum, qui serait en réalité un copié-collé de Plonky2 de Polygon Zero. Comme l’explique l’entreprise, ce code est open source, ce qui n’interdit donc pas à des projets concurrents de l’adapter à leur manière, mais le problème ici est qu’aucun crédit n’a été attribué pour le travail initial.

Pourtant, la section « README » de Boojum mentionne bel et bien que des éléments ont été empruntés à Plonky2, mais pour Polygon Zero, cela va bien au-delà de quelques inspirations :

Face à ses accusations, Alex Gluchowski, le PDG et cofondateur de Matter Labs a apporté une longue réponse sur Twitter :

Every decision we make as a team towards building @zksync is driven by our ethos, which is based on integrity and transparency. We have made honest mistakes in the past, but we always did our best to openly acknowledge them and take responsibility. And will always do so in the… https://t.co/4yjpSCHC2d

— Alex G. ∎ (@gluk64) August 4, 2023