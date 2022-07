Polygon (MATIC) dévoile sa solution zkEVM, le « futur du scaling d'Ethereum (ETH) »

La sidechain Polygon a dévoilé sa technologie zkEVM, « l'annonce de l'année 2022 », selon elle. Combinant le procédé des ZK Rollups avec la compatibilité de l'Ethereum Virtual Machine (EVM), cette nouveauté promet de faire des secousses dans l'écosystème. Les développeurs pourront ainsi profiter des avantages de ce nouveau réseau tout en profitant de la sécurité native de la blockchain.

Polygon annonce la sortie de la technologie zkEVM

Polygon (MATIC), la plateforme de scalabilité centré sur la blockchain Ethereum (ETH), vient de lever le voile sur la technologie zkEVM, qui combine l'efficacité des ZK Rollups avec la compatibilité de l'Ethereum Virtual Machine (EVM), lors de l'ETHCC.

Les développeurs pourront ainsi implémenter n'importe quel smart contract bâti pour Ethereum sur Polygon zkEVM. Concrètement, cela permettra aux différents projets de l'écosystème d'Ethereum de profiter de la sécurité de leur blockchain native tout en bénéficiant de la rapidité et des frais drastiquement réduits de Polygon.

Notons que Polygon possède sa propre technologie de ZK Rollup, baptisée Plonky2 et lancée au mois de janvier de cette année, qui est également compatible avec la blockchain Ethereum.

Pour Mihailo Bjelic, cofondateur de Polygon, il s'agit là d'un immense pas pour le Web 3.0 :

« Le Saint Graal de l'infrastructure Web3 devrait avoir trois propriétés majeures : l'évolutivité, la sécurité et la compatibilité avec Ethereum. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible en pratique d'offrir toutes ces propriétés à la fois. Polygon zkEVM est une technologie révolutionnaire qui y parvient enfin, ouvrant ainsi un nouveau chapitre d'adoption massive. »

Dans un souci de transparence et d'amélioration continue, le code source de Polygon zkEVM est d'ores et déjà disponible sur github, et le testnet devrait bientôt être rendu public, selon le communiqué.

Plus intéressant que les autres layers 2 ?

Selon Polygon, en comparaison avec d'autres solutions de seconde couche, sa technologie zkEVM est une option de premier choix pour accueillir les différents projets de finance décentralisée (DeFi), de tokens non fongibles (NFTs) et de différentes applications destinées aux entreprises tels que les paiements.

Le célèbre wallet MetaMask par exemple, ainsi que des outils de développement comme Hardhat, seront compatibles avec la technologie zkEVM. Notons que la solution zkEVM ne s'arrête pas qu'à la blockchain Ethereum : sa compatibilité EVM inclut de facto une compatibilité avec les réseaux également compatibles EVM.

De plus, cette nouvelle technologie va, selon Polygon, réduire les frais de transaction (fees) de l'ordre de 90 % en comparaison avec les différentes solutions de layer 1, et cela devrait croître avec les diverses améliorations apportées au fil du temps sur le réseau.

Selon la page du site dédié à Polygon zkEVM, le mainnet de ce nouveau réseau est envisagé pour début 2023.

Le MATIC, le token de Polygon, n'a pas été directement impacté par la nouvelle. Il observe toutefois une hausse de 70 % sur les 7 derniers jours, notamment suite à l'annonce de son entrée chez Disney. Son cours est actuellement de 0,91 dollar.

👉 Sur le même sujet : Polygon (MATIC) rejoint l’accélérateur Disney aux côtés d’autres projets Web3

Source : Polygon

