Astar zkEVM : le premier layer 2 construit en collaboration avec Polygon qui ambitionne de conquérir le Web3

Plongez dans l'univers d'Astar zkEVM, le premier layer 2 connecté à Agglayer, la solution d'interopérabilité développée par Polygon. Astar zkEVM ambitionne de se placer comme la plateforme de référence pour démocratiser le Web3 au Japon et autour du monde, tant pour les entreprises que pour les non-initiés à cette industrie. Découvrez également Yoki Origins, la campagne de lancement dédiée à Astar zkEVM avec des NFT à la clé.

Astar zkEVM : un layer 2 innovant qui souhaite mener la transition vers le Web3

« Connectez-vous au Web3. » C'est en ces termes qu'Astar Network, qui a débuté son activité sous le nom Plasm Network en 2018, a été présenté au grand public en février dernier. Pour comprendre cette transition, il est d'abord essentiel de comprendre la raison d'être de ce projet Web3 en remontant quelques instants à sa genèse.

Plasm Network a vu le jour au sein de l'écosystème Polkadot, un protocole en mesure de répondre aux grandes ambitions du projet, porté par un désir d'interopérabilité et de scalabilité. Rapidement, Plasm Network conquiert les investisseurs japonais et se voit soutenu par la Web3 Foundation. Puis très vite, et en conséquence de sa croissance, Plasm Network se voit dans l'obligation de pivoter vers un environnement plus inclusif pour les développeurs, mais également pour sa prochaine vague d'utilisateurs.

Sans quitter Polkadot, sa terre d'origine, Plasm Network décide ainsi d'adopter un cadre modulaire en s'ouvrant à l'environnement Ethereum via l'Ethereum Virtual Machine (EVM) et en changeant de nom pour devenir « Astar Network », signant ainsi le début de son aventure multi-chaînes.

Pari réussi : ce jeune écosystème parvient à attirer une communauté dynamique, constituée de projets novateurs, de développeurs, et bien sûr d'individus ayant adopté son environnement blockchain.

Mais aujourd'hui, Astar va plus loin avec l'annonce d'Astar zkEVM, le tout premier layer 2 bâti sur le CDK zkEVM de Polygon Labs et connecté à la solution Agglayer conçue par les ingénieurs de Polygon. Cette dernière répond précisément à l'éthos d'Astar, puisque bâtie dans l'optique de résoudre les problèmes d'évolutivité des blockchains, notamment en partageant les liquidités cross-chain et en permettant l’exécution de transactions quasi instantanées entre n'importe quelles blockchains de layer 1 ou layer 2 compatible avec la technologie ZK.

Ce nouvel écosystème, combinant le meilleur d'Ethereum (d'un point de vue de la sécurité notamment) et de la technologie offerte par Polygon, vise à ouvrir la voie à un avenir durable et dynamique pour toutes les parties prenantes, utilisateurs comme développeurs, le tout pour une expérience inter-chain consolidée qui se veut unique en son genre.

Via Astar zkEVM, qui s'inscrit comme le nouveau catalyseur de sa croissance, Astar souhaite devenir un écosystème pionnier dans la transition du Web3 au Japon, où elle a déjà prouvé son savoir-faire depuis de nombreuses années maintenant. Ainsi, Astar zkEVM se présente comme la première opportunité pour les entreprises japonaises de bâtir des projets Web3 sur un layer 2 performant.

D'ailleurs, plusieurs sociétés japonaises ont d'ores et déjà commencé à construire sur Astar zkEVM, à l'instar de Deloitte Tohmatsu pour ce qui est de l'industrie du sport, ou de Yoake Entertainment, qui évolue dans l'industrie du divertissement. À travers sa collaboration avec Polygon, Astar ne souhaite pas simplement participer à l'évolution du Web3, mais véritablement se placer en chef de file de cette nouvelle vague.

Un environnement accueillant pour les entreprises et les développeurs

En s'intégrant pleinement à la solution novatrice Agglayer de Polygon, Astar zkEVM ambitionne d'unifier Polygon, Ethereum et Astar Network. En tant que premier layer 2 intégré à Agglayer, Astar zkEVM se place d'office en pionnier de ce nouveau réseau interconnecté. Ainsi, dès lors que de nouveaux layer 2 adopteront la solution développée par Polygon, ces derniers seront nativement connectés à l'écosystème d'Astar, et inversement.

Plus précisément, chaque layer 2 adoptant Agglayer sera en mesure de transférer des actifs numériques (cryptomonnaies, NFT, etc.) de manière native vers Astar zkEVM grâce à un bridge unifié. Dans cet environnement, les actifs ne transitent jamais via le layer 1 Ethereum et les échanges sont donc mécaniquement moins coûteux et plus rapides. De surcroît, Astar zkEVM est également interopérable avec l’entièreté de l'écosystème de Polkadot.

Grâce à son utilisation des validiums, Astar zkEVM offre une disponibilité des données maximale avec une efficacité accrue. Une solution qui a déjà séduit Hakuhodo, la 2e plus importante agence de publicité japonaise, et Japan Airlines, la compagnie aérienne nationale japonaise. Les 2 entités collaborent ensemble sur le projet KOKYO NFT, lequel vise à tokeniser des expériences et des actifs du monde réel (RWA) sur Astar zkEVM.

À ce titre, Astar zkEVM offre différents environnements de smart contracts afin de proposer des solutions les plus adaptées possibles aux entreprises souhaitant s'approprier le Web3.

Les capacités du réseau ont d’ores et déjà été éprouvées durant sa phase de testnet, avec quelques milliers de smart contracts déployés et plus de 500 000 transactions recensées. Bien que jeune, le mainnet d'Astar zkEVM poursuit dans cette dynamique, puisqu'il a déjà embarqué de grands noms de l'industrie du Web3 à l'instar de LayerZero, Startale, The Graph, Pyth ou encore Gelato.

En somme, Astar zkEVM bénéficie de la sécurité offerte nativement par Ethereum tout en agissant comme une blockchain souveraine, et ce avec une interopérabilité avec Polkadot et l'ensemble des layer 2 qui seront construits sur la solution Agglayer de Polygon.

Le token ASTR, la pierre angulaire du développement d'Astar Network

L'écosystème d'Astar Network s'articule autour de l'ASTR, un token aux nombreuses propriétés. Celui-ci se présentant comme un utility token permettant de gagner des récompenses sur le staking, et il permet également de payer les frais de transactions pour les interactions effectuées sur le réseau Astar.

Le token ASTR est aussi distribué aux développeurs d'applications décentralisées reposant sur Astar via le programme « dApp Staking ». Autrement dit, Astar Network vient directement soutenir les développeurs actifs sur son réseau en leur versant des récompenses sous forme de tokens ASTR. Cette spécificité d'Astar permet aux développeurs concernés de se concentrer sur la construction de leur produit tout en recevant un soutien financier.

Grâce au lancement d'Astar zkEVM, le dApp Staking est aujourd'hui disponible pour les développeurs actifs sur le réseau de l'Ethereum Virtual Machine. Effectivement, grâce à l'EVM et au WASM, ces derniers ont désormais la possibilité de construire grâce à l'Astar Tech Stack, que ce soit sur Polkadot ou sur l'environnement Ethereum.

Le Séquenceur, chargé d'empaqueter et transmettre les transactions du layer 2 vers Ethereum, génère des revenus lorsque des utilisateurs effectuent des transactions sur Astar zkEVM. Le Séquenceur en question paie l'Agrégateur sous forme de tokens ASTR, lesquels sont ensuite brûlés. Ce mécanisme qui vient considérablement réduire la quantité de tokens ASTR en circulation au fil du temps.

Actuellement, seul un séquenceur est disponible pour Astar zkEVM, et pour l'instant, les frais de transaction sont réglés en ETH. Toutefois, les bénéfices issus de l'utilisation du réseau sont employés pour racheter et brûler des tokens ASTR. De plus, les jetons ASTR non réclamés par les développeurs dans le cadre du programme de Staking d'Applications Décentralisées (dApp Staking) sont également incinérés dans le même objectif.

Les tokens ASTR non réclamés par les développeurs dans le cadre du programme dApp Staking sont également brûlés dans la même optique.

Enfin, le token ASTR compose la trésorerie d’Astar ainsi que la trésorerie communautaire, lesquelles sont utilisées afin de soutenir la croissance du réseau et financer des projets au sein de la communauté.

Lancez-vous dans l'expérience Astar zkEVM avec Yoki Origins et récupérez de nombreux NFT

Afin de célébrer le lancement d'Astar zkEVM, Astar a dévoilé « Yoki Origins », une campagne ouverte à tous les individus, des plus expérimentés de la blockchain aux novices découvrant tout juste l'univers du Web3. La campagne Yoki Origins a débuté le 7 mars dernier et restera ouverte jusqu'au mois de mai prochain.

Cet événement unique en son genre propose aux utilisateurs d'Astar zkEVM de découvrir et collectionner des « Yoki » en interagissant avec des YoPorts, inspirés des fameuses gacha japonaises. Les Yoki eux-mêmes sont d'ailleurs inspirés de l'imaginaire collectif japonais, représentant des entités surnaturelles locales.

Les Yokis peuvent être collectés et fusionnés pour obtenir des formes évoluées plus ou moins rares. Le but de la campagne est de :

Collecter tous les yokis de bases et de les fusionner pour obtenir toutes les versions évolués et les collectionner, à l'image du Pokedex de Pokemon ;

Découvrir les projets partenaires et leurs YoPorts pour obtenir des NFTs exclusifs en réalisant des quêtes.

De plus, cette campagne intègre un système de classement avec des points qui pourront amener à des récompenses.

Les YoPorts permettent aux participants à la campagne Yoki Origins de soutenir leurs projets favoris sur le réseau en accomplissant des quêtes, lesquelles peuvent aller d'une simple interaction sur les réseaux sociaux à des actions à réaliser on-chain.

Une fois la ou les quêtes remplies par un joueur, ce dernier peut récupérer un NFT fourni par le projet. Certains de ces NFT peuvent être obtenus gratuitement et d'autres sont proposés de façon payante, les achats dans les YoPorts pouvant être effectués aussi bien en cryptomonnaies qu'avec une carte bancaire.

Les YoPorts et leur contenu sont continuellement mis à jour afin de proposer une expérience enrichie durant les 2 mois de la campagne Yoki Origins. Les nouveautés incluses dans les YoPorts et plus globalement dans la campagne seront présentées de façon continue sur le compte X officiel d'Astar Network.

Les interactions avec les YoPorts peuvent être réalisées avec des OMA, des tokens virtuels exclusifs à la campagne Yoki Origins. Ces derniers peuvent être réclamés quotidiennement de manière manuelle, ou de manière automatique en mintant des NFT des projets ou en accomplissant des quêtes proposées par les YoPorts. Les OMA sont des biens rares, alors utilisez-les à bon escient !

Afin de proposer la meilleure expérience possible aux utilisateurs souhaitant s'ouvrir au Web3, le site de la campagne a été conçu de manière à promouvoir ce nouvel Internet et ses fonctionnalités uniques. Avec une interface intuitive, le site d'Astar propose assurément de plonger dans une aventure vivante et unique en son genre.

