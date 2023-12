Bitcoin (BTC) et les inscriptions Ordinals, dont les BRC-20, arrivent sur le portefeuille Phantom

Selon le communiqué de Phantom, la fonctionnalité est dès à présent disponible, en version Beta. Pour commencer à utiliser Bitcoin avec Phantom, les intéressés doivent donc manuellement activer le réseau dans les paramètres :

How to activate Bitcoin (beta):

Step 1: Open your Phantom wallet on mobile or browser

Step 2: Go to ‘Settings’

Step 3: Select ‘Active Networks’

Step 4: Toggle Bitcoin on ⚪️ → 🟠 pic.twitter.com/BgcdHzqpoU

— Phantom (@phantom) December 20, 2023