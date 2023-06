Ledger Nano X est désormais disponible sur le wallet mobile de Phantom

Depuis jeudi, il est possible de connecter son hardware wallet Ledger Nano X à la version mobile du portefeuille Web3 Phantom :

1/ The moment you’ve all been waiting for…

You can now connect your @Ledger Nano X with Phantom on iOS and Android!

Securely transact and show off your NFTs on the go. pic.twitter.com/nazTNYO76d

— Phantom (@phantom) June 1, 2023