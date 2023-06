DeFi : en mai, les investisseurs ont perdu plus d’argent dans des rug pulls que dans des hacks

La société de sécurité blockchain Beosin a publié un rapport, qui porte notamment sur le poids des activités criminelles dans l’écosystème Web3 au mois de mai. Ce qui en ressort principalement, c’est que sur le mois écoulé, les fonds volés à l’occasion de rug pulls ont été plus importants que ceux volés lors de hacks :

🔒Beosin Web3 Security Insights: May 2023 🔒

📉Declining Losses: Money involved in security incidents continued to decrease for 2 months. In May, 22 incidents occurred, resulting in losses of approximately $19.69 million, a 79% drop compared to April🚨

1/5 pic.twitter.com/hTap1Ibbu7

— Beosin 🛡 Blockchain Security (@Beosin_com) June 1, 2023