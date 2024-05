Adress poisoning : comment un individu a perdu 68 millions de dollars de WBTC en une transaction

Un individu a malheureusement été victime d'adress poisoning, ce qui l'a conduit à perdre plus de 68 millions de dollars sous forme de WBTC, un token adossé au cours du Bitcoin sous forme ERC-20.

C'est Cyvers Alerts qui a rapporté l'information en premier, indiquant que quelqu'un avait perdu 1 155 WBTC en une seule et même transaction.

🚨ALERT🚨Are we mistaken, or has someone truly lost $68M worth of $WBTC? Our system has detected another address falling victim to address poisoning, losing 1155 $WBTC. 😢

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) May 3, 2024