MetaMask lance un outil d’alerte pour empêcher les tentatives de phishing

Afin de combattre le vol de cryptomonnaies par tentatives de phishing, MetaMask et Blockaid se sont associés pour développer un nouvel outil d’alerte. Comment fonctionne cette nouveauté du célèbre portefeuille Web3 ?

MetaMask et Blockaid présentent un outil d’alerte contre le phishing

Au-delà des hacks de protocoles de finance décentralisée (DeFi), l’un des principaux dangers en matière de sécurité dans les cryptomonnaies est les tentatives de phishing. Et pour cause, les failles humaines sont souvent plus simples à exploiter que les failles techniques.

Pour tenter de pallier ce danger, les équipes de Consensys se sont associées à Blockaid pour doter leur portefeuille MetaMask d’une fonctionnalité d’alerte de sécurité.

Ainsi, cela permet d’alerter le propriétaire d’un wallet qu’il s’apprête à effectuer une transaction dangereuse, en simulant le résultat de celle-ci en amont grâce aux données publiques de la blockchain :

« MetaMask et Blockaid ont développé un module préservant la confidentialité pour simuler les transactions tout en supprimant la nécessité pour les utilisateurs de partager des données avec des tiers. Basées sur les tendances précédentes, lorsqu’elles seront disponibles pour 100 % des utilisateurs de MetaMask, ces alertes viseront à empêcher le vol de milliards d’actifs. »

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide pour limiter le risque de hack

Adoptez une Ledger pour sécuriser vos cryptos

Un déploiement complet d’ici quelques mois

Pour l’heure, cette nouvelle option est encore au stade expérimental et est disponible uniquement aux utilisateurs sur l’application de bureau. Concernant les smartphones, le déploiement de cette fonctionnalité est prévu « au plus tard » en novembre et celle-ci sera intégrée de manière native à l’ensemble des wallets MetaMask dans le courant du premier trimestre 2024.

Bien entendu, tout aussi utile sera cette nouvelle couche de sécurité, elle ne doit en rien prendre le dessus sur la vigilance lorsque l’on manipule des cryptomonnaies. Et pour cause, il est parfaitement possible que des cas de figure ne soient pas détectés par cet outil, tel que l’address poisoning pouvant s’apparenter à un transfert tout à fait classique entre deux adresses du point de vue de la blockchain.

Toutefois, il s’agit de saluer l’arrivée de tels outils, qui œuvrent à rendre l’environnement Web3 plus sûr à mesure que de nouveaux utilisateurs arrivent dans l’écosystème. C’est d’ailleurs un enjeu majeur tant cet écosystème se développe, Blockaid estimant cette croissance à 5 000 applications par jour, dont 10 % d’entre elles seraient malveillantes.

Il y a une quinzaine de jours, nous présentions également le nouveau moteur de recherche de DefiLlama, censé lui aussi se placer comme un filtre face aux tentatives de phishing.

👉 Dans l’actualité également — Bittrex : la branche américaine de l’exchange crypto met définitivement fin à son activité

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Source : Consensys

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.