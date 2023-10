Sécurité et cryptomonnaies : DefiLlama lance un moteur de recherche « anti-phishing »

Lorsqu’il s’agit de sécurité, que ce soit dans l’écosystème des cryptomonnaies ou n’importe quel autre domaine, le facteur humain est souvent le premier point de défaillance. C’est pour cela que les différentes techniques de phishing peuvent se montrer si efficaces, la précipitation, un manque de vigilance ou de connaissance pouvant conduire à de sérieuses pertes.

Face à ce constat, 0Xngmi, le fondateur de DefiLlama, a présenté un outil en fin de semaine dernière, permettant de limiter le risque de phishing. En effet, il s’agit d’un moteur de recherche un peu particulier, envoyant directement vers le bon site de destination :

People keep losing money to scams on google ads

DefiLlama was impersonated, even alameda lost 100M...

We have to stop this.

So I built an extension that replaces the new tab page with a custom search that prioritizes safe domainshttps://t.co/2yUXu43DYZ pic.twitter.com/zTPUkBz151

— 0xngmi (@0xngmi) October 12, 2023