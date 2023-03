Guerre intestine chez DefiLlama - Le célèbre agrégateur DeFi subit un fork

L'incontournable protocole DefiLlama, qui propose entre autres un agrégateur de données propres à la finance décentralisée (DeFi) ou depuis plus récemment un agrégateur de swaps, semble rencontrer des conflits internes.

Selon 0xngmi, l'un des co-fondateurs du projet, 0xLlam4, un autre des co-fondateurs, chercherait à lancer un token contre l'avis unanime des équipes. Ainsi, alors que le dialogue semble impossible entre les acteurs du malentendu, 0xngmi a annoncé qu'une version de l'agrégateur a été fork vers l'adresse llama.fi et qu'un nouveau compte Twitter a été créé à cet effet.

The DefiLlama team is forking Defillama@Defillama is undergoing a hostile takeover

There is an ongoing attempt to launch a token that does not represent us. We don't want to be associated with it

Use https://t.co/G0h4uBo2mL and @llamadotfi instead!

— 0xngmi (llamazip arc) (@0xngmi) March 19, 2023