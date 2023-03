L'airdrop d'Arbitrum est enfin là, le layer 2 annonce une DAO dans le même temps

Arbitrum, la solution de seconde couche pour Ethereum (ETH), vient officiellement d'annoncer l'arrivée de son airdrop de tokens ARB. Ce dernier sera déployé le 23 mars, mais vous pouvez vérifier dès maintenant si vous y êtes éligible. Dans le même temps, Arbitrum annonce sa décentralisation totale grâce à un système d'organisation autonome décentralisée (DAO).

L'airdrop d'Arbitrum débarque le 23 mars

Ça y est, les équipes d'Arbitrum ont enfin confirmé l'arrivée du tant attendu airdrop. Ce dernier sera distribué dès le 23 mars, et vous pouvez d'ores et déjà consulter votre éligibilité sur la page dédiée.

Les critères d'éligibilité sont multiples, et plus un utilisateur en remplira de différents, plus grand sera le nombre de tokens qui lui seront distribués. Les équipes d'Arbitrum ont ainsi choisi de se baser, entre autres, sur l'utilisation du bridge (Arbitrum One et Nova), le degré d'interaction avec différents smart contracts, la valeur des transactions (10 000 dollars minimums) ou encore l'activité sur Arbitrum Nova.

Si cet événement était tant attendu, c'est notamment en raison de la valeur totale verrouillée du layer 2, qui dépasse les 3,6 milliards de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes, ce qui fait donc d'Artbitrum le plus gros layer 2 sur cette métrique.

Top 5 des layers 2 de la blockchain Ethereum

Ainsi, la distribution du token ARB signe la décentralisation du réseau à travers son organisation autonome décentralisée (DAO), dont il sera la clé de voûte. Autrement dit, les détenteurs de tokens ARB seront en mesure de participer aux votes de gouvernance afin de déterminer le futur du projet.

Le token ARB sera natif du réseau Arbitrum One, mais il servira également à gouverner le réseau Arbitrum Nova. Le communiqué précise que le token ARB sera exclusivement dédié à la gouvernance, et qu'il ne sera pas utilisé pour régler les frais de transaction, notamment.

Steven Goldferer, le PDG d'Offchain Labs, la firme derrière Arbitrum, appuie ce vœu de décentralisation qui, selon lui, permettra à Arbitrum de se démarquer des autres solutions de seconde couche :

« Pour moi, la partie la plus excitante est la décentralisation - le fait que l'écosystème Arbitrum soit plus décentralisé que les chaînes alternatives. Offchain Labs n'aura plus aucun contrôle sur l'avenir de cette chaîne. Nous serons un fournisseur de services et si la DAO nous demande de créer un logiciel, nous le ferons. »

Il ajoute que si l'arrivée du token a été « si longue », c'est car les équipes ont préféré attendre que le layer 2 arrive à maturité technologique, ce qui est désormais le cas. Bien qu'Optimism, son principal concurrent, ait déjà déployé son airdrop, Arbitrum détient toujours plus de 55 % du marché des layers 2 sur Ethereum.

Concernant les tokenomics, la supply totale de tokens est fixée à 10 milliards d'unités. L'airdrop du 23 mars représente 11,6 % de cette offre, tandis qu'Offchain Labs s'attribue 27 % des parts et en alloue 17,5 % aux investisseurs. 42,8 % seront réservés à l'Arbitrum Foundation, qui sera sous le contrôle de la DAO. Enfin, les parts restantes seront allouées à la DAO de l'écosystème en question.

Sources : CoinDesk, L2BEAT

