Hack de cryptomonnaies : un célèbre investisseur milliardaire se fait voler 870 000 dollars

Mark Cuban est un homme d’affaires et investisseur milliardaire célèbre, connu notamment pour être le propriétaire du club de NBA des Dallas Mavericks. Il est également connu au sein de l’écosystème, pour avoir pris part à des financements dans des projets tels qu’Arbitrum (ARB), OpenSea ou bien Polygon (MATIC).

Malgré son expérience, l’intéressé a malheureusement subi une perte d’environ 870 000 dollars de cryptomonnaies durant la nuit, en raison du hack de l’un de ses hot wallets se soldant par le vol des actifs présents sur l’adresse. En premier lieu, des mouvements suspects ont d’abord été signalés sur X par l’utilisateur @WazzCrypto :

Lmao, did Mark Cuban's wallet just get drained?

Wallet inactive for 160 days and all assets just moved pic.twitter.com/vWnMZFyHB5

— Wazz (@WazzCrypto) September 15, 2023