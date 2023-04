Sécurité : Etherscan prend des mesures pour empêcher l’address poisoning

Afin d’empêcher le phishing par address poisoning, l’explorateur de blockchain Etherscan a fait une mise à jour permettant de masquer les transactions impliquant des transferts de tokens sans aucune valeur :

In recent times, 'address poisoning' attacks have phished unsuspecting users and spammed everybody else. With this update you won’t have to see these transfers anymore!

L’address poisoning est une pratique en recrudescence depuis quelques mois, qui consiste à envoyer des transactions sur une adresse cible depuis une adresse fortement similaire, par exemple avec les 4 premiers et 4 derniers caractères de celle-ci identiques.

L’idée est de jouer sur le manque de méfiance de la potentielle victime, qui copierait alors l’adresse de l’attaquant plutôt que la sienne directement depuis un explorateur de blockchain lors d’une transaction future, envoyant alors ses fonds à cette personne par erreur.

En cachant ces transactions jugées suspectes, Etherscan espère ainsi limiter ce type de phishing. Bien entendu, la meilleure protection reste la vigilance, et il sera plus approprié de copier son adresse directement depuis son wallet que depuis un service tiers.

Si cette nouvelle fonctionnalité est activée par défaut, les transactions ne sont en réalité pas bloquées, mais seulement masquées, c’est pourquoi Etherscan laisse la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de quand même pouvoir visualiser celles-ci :

As a block explorer, it is important that users are able to see an uncensored view of the blockchain.

For those who want to see these zero-value token transfers, simply disable the option in Site Settingshttps://t.co/biVWVXiEkq pic.twitter.com/PTtCyddB0J

— Etherscan (@etherscan) April 10, 2023