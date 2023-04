Sei Labs lève 30 millions de dollars et porte sa valorisation totale à 800 millions de dollars

Sei Labs, la société derrière la blockchain de layer 1 Sei, a annoncé avoir levé 30 millions de dollars grâce à 2 tours de financement stratégiques. Cette somme importante permettra à la société de développer sa blockchain actuellement en testnet. Sei, qui ambitionne de devenir la référence pour le trading décentralisé grâce à son architecture unique, souhaite focaliser son développement dans la zone Asie-Pacifique.

Sei Labs, la société derrière la blockchain de layer 1 Sei, a annoncé avoir levé 30 millions de dollars suite à 2 tours de financement stratégiques auprès d'investisseurs tels que Jump, Distributed Global, Multicoin, Asymmetric, Flow Traders, Hypersphere et Bixin Ventures.

Un apport de capital qui va permettre à Sei de développer sa blockchain (actuellement en testnet) dans les meilleures conditions. Pour rappel, Sei ambitionne de devenir la blockchain de référence pour le trading décentralisé grâce à une architecture unique en son genre. Si vous souhaitez en savoir davantage, retrouvez notre fiche dédiée à la blockchain de layer 1 Sei.

Selon le communiqué, Sei souhaite renforcer sa présence dans la zone géographique Asie-Pacifique tout en promouvant plus largement l'écosystème de la blockchain et des cryptomonnaies.

Pour Jayendra Jog, cofondateur de Sei Labs, les blockchains de layer 1 sont devenues obsolètes et ne sont plus adaptées aux nouvelles applications et aux demandes du marché :

« Ethereum et la dernière génération de blockchains publiques ont conduit à une explosion cambrienne de nouvelles applications décentralisées au cours des deux dernières années. Parmi ces applications, les exchanges et le trading ont atteint l'adéquation produit-marché la plus claire, mais sont freinés par des blockchains de couche 1 obsolètes. La mission de Sei est de construire la meilleure infrastructure pour le trading. »

Il souligne, à ce titre, que l'arrivée du mainnet de Sei devrait ouvrir la porte à un nouvel écosystème d'applications plus performantes :

« Ce financement va accélérer nos efforts pour débloquer le prochain cycle de nouvelles applications dans Web3, permettant aux développeurs de construire des applications qui sont des ordres de grandeur plus performants qu'auparavant. »

L'intérêt des investisseurs pour SEI est en tout cas présent, le testnet mis en place le 13 mars dernier ayant rassemblé plus de 3,6 millions d'utilisateurs uniques et traité plus de 35 millions de transactions. Toutefois, il faut souligner que les testnet ont le vent en poupe, ces derniers étant souvent « farmés » dans l'espoir pour les utilisateurs d'obtenir des airdrops parfois juteux.

Source : Communiqué

