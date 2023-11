Sei annonce sa V2 et promet une compatibilité EVM – Le token éponyme touche un nouvel ATH dans la foulée

La blockchain Sei annonce une avancée significative avec sa V2 en intégrant la compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Cette mise à niveau permettra à Sei de prendre en charge les smart contracts destinés à l'écosystème Ethereum, facilitant ainsi l'interaction entre les contrats EVM et CosmWasm sur le réseau Sei. Il n'en fallait pas plus pour que le token SEI vienne toucher son prix le plus haut jamais atteint.

Sei annonce une compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM)

Voilà une nouvelle de taille pour Sei, la blockchain de layer 1 centrée sur l'optimisation des opérations de trading : Sei Labs vient d'annoncer que la V2 de Sei embarquerait une compatibilité du réseau avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Autrement dit, après l'implémentation de sa V2, Sei sera en mesure de prendre en charge les smart contracts prévus pour l'écosystème Ethereum.

Cette évolution se fera via Geth (go-ethereum), l'un des plus anciens clients d'exécution de la blockchain Ethereum (fonctionnant sous le langage de programmation Go) et aujourd'hui le plus utilisé.

Sei étant bâtie via un fork de Cosmos SDK et Tendermint Core, la V2 a nécessité une interface dédiée permettant l'interaction des smart contracts déjà existants sur Sei (via CosmWasm) avec l'Ethereum Virtual Machine. Interrogé par nos confrères de The Block, Jay Jog, le cofondateur de Sei Labs, a apporté quelques précisions sur ce sujet complexe :

« Sei V2 est un changement additif. Tous les composants existants, comme CosmWasm, continueront d'exister. Comme il s'agit d'une proposition de modification de la chaîne, les différentes machines virtuelles pourront également interagir entre elles, ce qui permettra à Sei V2 d'être le premier réseau où les contrats EVM et CosmWasm pourront communiquer les uns les autres. »

Illustration du fonctionnement et des spécifications de la V2 de Sei

En outre, Sei a également optimisé la façon dont seraient traitées les données sur sa blockchain via SeiDB, une nouvelle implémentation visant à optimiser la couche de stockage de la plateforme et ses performances dans leur ensemble en supprimant les métadonnées inutiles.

Selon le communiqué de Sei, la V2 est actuellement en phase d'audit et est presque terminée d'un point de vue de son développement. Elle devrait être implémentée sur testnet durant le premier trimestre de l'année 2024, avant d'être déployée sur le mainnet durant le premier semestre.

Les données de CoinGecko indiquent que le token SEI a profité de la nouvelle pour atteindre son prix le plus haut (ATH), désormais situé à 0,29 dollar. Le cours du token SEI est toutefois en baisse de plus de 10 % depuis cet événement.

Source : communiqué

