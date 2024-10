Buenos Aires lance un service d'identification basé sur la blockchain et ZKsync

La ville de Buenos Aires a lancé un service d’identification basé sur la blockchain et les technologies ZKsync. À quoi cela ressemble-t-il et pourquoi s’agit-il d’une petite révolution pour la ville ?

Buenos Aires : un service d’identification basé sur la blockchain

La ville avait commencé à travailler sur cette solution l’année dernière. Il s’agit d’une intégration de QuarkID, la plateforme de vérification d’identité décentralisée basée sur ZKsync. Cette initiative permettra de vérifier l’identité des habitants de Buenos Aires de manière décentralisée :

« Cette initiative inédite fait de Buenos Aires la première ville du monde à implémenter la blockchain et le chiffrement “zero-knowledge” pour créer des identités numériques auto-souveraines. »

Les services sont disponibles via miBA, la plateforme gouvernementale qui permet l’accès à certains documents et services. Les identités numériques décentralisées (DID) sont stockées via le layer 2 ZKsync Era, qui fonctionne sur Ethereum (ETH).

Une évolution pour le gouvernement de Buenos Aires

Concrètement, cela permet aux citoyens de Buenos Aires de stocker des documents sensibles comme des certificats de naissance ou des documents liés à l’imposition de manière sécurisée et indépendante. Cela permet ensuite de vérifier leur identité ou d’autres éléments :

« Cela garantie qu’aucune partie tierce, même pas le gouvernement, ne peut pister quand, comment et pourquoi une information d’identification a été utilisée. »

Diego Fernandez, le Secrétaire pour l’innovation et la transformation numérique de Buenos Aires, souligne qu’il s’agit d’un positionnement symbolique et éthique pour le gouvernement de la ville :

« En donnant aux résidents le contrôle sur leurs identités, nous ne faisons pas qu’améliorer la vie privée et la sécurité, mais nous établissons aussi des bases pour un futur où la possession de ses propres données personnelles est un droit fondamental. »

L’Argentine, cap vers la blockchain ?

L’Argentine se distingue de plus en plus comme un berceau d’adoption de la blockchain et des cryptomonnaies. La confiance des Argentins envers les institutions qui gèrent le peso, la monnaie fiduciaire locale, s’est en effet amenuisée. En contraste, l’intérêt pour les cryptomonnaies, ces monnaies décentralisées qui ne sont pas sujettes aux frasques du gouvernement, a augmenté.

Récemment, le géant Binance a posé ses valises en Argentine, y voyant un territoire opportun pour son développement. L’Argentine est en 2024 le pays avec le taux d’inflation le plus élevé au monde. Son président, Javier Milei, a dévalué le peso de 50 % en décembre 2023, dans ce qu’il a appelé une « thérapie de choc ».

Mais pour les Argentins, le cauchemar économique continue. Les cryptomonnaies arrivent donc manifestement à la rescousse : les volumes d’échange ont été multipliés par 10 par rapport à l’année dernière. Le gouvernement de Buenos Aires semble l’avoir bien compris, avec ce premier pas vers la blockchain qui pourrait être suivi par d’autres.

Source : communiqué

