Le Brésil et l'Argentine prévoient une monnaie commune pour l'Amérique du Sud

Cette semaine, les représentants gouvernementaux du Brésil et d'Argentine vont se réunir à Buenos Aires pour discuter d'un projet de monnaie commune entre les différents pays de la région. L'objectif de cette monnaie est clair : accentuer les échanges sur le continent tout en réduisant l'influence du dollar américain.

Une future monnaie commune en Amérique du Sud ?

Le Brésil et l'Argentine, les deux plus grandes puissances économiques du continent sud-américain, ont l'ambition de créer une nouvelle monnaie qui pourrait s'étendre aux différents États de la région. Pour mettre en place ce projet, des discussions sont prévues cette semaine entre les deux pays lors d'un sommet à Buenos Aires : un programme à suivre doit être établi pour développer cette outil monétaire dans les années à venir.

L'objectif de cette monnaie est d'accroître le commerce entre les pays d'Amérique du Sud tout en réduisant la dépendance au dollar américain lors des échanges internationaux. Initialement prévue de manière bilatérale, le ministre de l'Économie argentin Sergio Massa affirme que cette initiative est aujourd'hui ouverte aux discussions avec les pays voisins.

« Il sera décidé d'étudier les paramètres nécessaires à la création d'une monnaie commune, ce qui englobe tout, des questions fiscales à la taille de l'économie et au rôle des banques centrales. [...] C'est l'Argentine et le Brésil qui invitent le reste de la région. »

Si un accord est officiellement conclu entre les deux grandes puissances de la région, cette nouvelle monnaie ne sera pas déployée avant des années de discussions et de débats : d'après Sergio Masse, il fallut 35 ans à l'Europe pour développer l'euro. En outre, le Brésil aura le temps de tester et de diffuser sa propre monnaie numérique de banque centrale (MNBC) avant l'apparition de cette monnaie commune.

👉 Pour en savoir plus sur les partenaires collaborant sur la MNBC du Brésil

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Des enjeux géopolitiques majeurs

La création d'une nouvelle monnaie pour cette région du monde n'est pas anodine. Alors qu'en 2002, le dollar représentait 70% des réserves de change des banques centrales, ce taux a diminué ces vingt dernières années jusqu'à atteindre les 59% en 2020. En d'autres termes, les États du monde entier se détachent progressivement du dollar américain pour réduire l'impact des politiques américaines sur l'économie de leurs territoires.

Figure 1 - Graphique représentant la part des principales monnaies dans les réserves de change des banques centrales du monde entier, entre 1999 et 2021

L'économie d'un seul pays n'étant pas assez puissante pour faire face à l'hégémonie de la monnaie des États-Unis, certains États ont l'ambition de créer des zones géographiques rassemblant des pays autour d'une monnaie commune ou unique. Pour rappel, alors qu'une monnaie commune est diffusée en parallèle des monnaies nationales, une monnaie unique remplace définitivement les monnaies des territoires inclus (tel que l'euro).

La monnaie prévue par le Brésil et l'Argentine sera dans un premier temps une monnaie commune, fonctionnant en parallèle du réal brésilien et du peso argentin. D'après l'économiste espagnol Alfredo Serrano Mancilla, ce projet commun est une opportunité à saisir pour les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique Centrale désirant plus indépendance économique vis-à-vis des États-Unis :

« Les mécanismes monétaires et de change sont cruciaux. [...] Il existe aujourd'hui des possibilités en Amérique latine, grâce à sa force économique, de trouver des instruments qui substituent à la dépendance au dollar. Ce sera un pas en avant très important. »

À noter que l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale sont des régions pionnières dans la recherche d'indépendance monétaire et financière : en septembre 2021, le Salvador avait adopté le Bitcoin (BTC) comme monnaie ayant cours légal au côté du dollar américain, provoquant ainsi le mécontentement des États-Unis, du FMI et de la Banque mondiale.

👉 Pour en savoir plus sur l'adoption du Bitcoin (BTC) par le Salvador

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Sources : Financial times, Figure 1 - FMI

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.