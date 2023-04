Après la chute de Signature, Binance US rencontrerait des difficultés pour trouver une nouvelle banque

La chute des banques Signature et Silvergate a déclenché la peur dans le système bancaire, en particulier pour les établissements qui proposent des services liés aux cryptomonnaies. Binance US en ferait actuellement les frais, puisqu'elle rencontrerait des difficultés pour trouver un établissement acceptant de stocker les fonds de ses clients. Qu'est-ce qui inquiète les banques ?

Binance US aurait du mal à trouver une nouvelle banque

Signature et Silvergate figuraient parmi les partenaires clés de la branche étatsunienne de Binance, et l’effondrement des institutions laisse la plateforme d’échange le bec dans l’eau. Selon des informations rapportées par nos confrères du Wall Street Journal, Binance – et le secteur des cryptomonnaies en général – n’est plus en odeur de sainteté, en particulier aux États-Unis.

Les deux banques, Signature en particulier, étaient jusque là utilisées pour stocker les dépôts en dollars des clients de Binance US. Mais ça n’est plus le cas, et la plateforme d’échange utiliserait une solution temporaire avec un gestionnaire d’actifs tiers, qui n’a pas été nommé par la source interrogée. Cela peut créer des ralentissements en ce qui concerne les transferts de fonds, toujours selon cette dernière.

La banque Cross River Bank n’aurait pas accepté de signer un accord avec Binance, et ce même si elle est considérée comme ouverte au secteur des cryptomonnaies. Customers Bancorp Inc aurait également refusé. De son côté, Binance n’a pas communiqué sur ces éventuelles difficultés.

La réputation de Binance s’effrite ?

Le nom « Binance » est loin d’être un sésame en ce moment. La plateforme d’échange fait l’objet d’une vague d’initiatives venant de régulateurs, et ses fonctionnements sont régulièrement mis en doute. Cela explique certainement la frilosité des banques, qui ne souhaitent pas être associées à un secteur qui est très surveillé en ce moment.

Binance fait notamment l’objet d’une plainte de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui reproche à la plateforme d’échange des manquements. Elle est accusée de délit d’initié, d’opérations opaques, ou encore d’avoir publié de faux audits. Au-delà de cette plainte, d’autres exchanges ont relevé l’incertitude réglementaire qui règne en ce moment aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission (SEC) a ainsi multiplié les initiatives ces derniers mois.

Le géant Binance semble en tout cas fragilisé, malgré les communications rassurantes de Changpeng Zhao, le PDG du groupe. Il y a un mois, la plateforme avait dû suspendre les dépôts et les retraits au Royaume-Uni en raison d’une réglementation « trop difficile ». Le contexte mondial est en effet particulièrement hostile au secteur en ce début d’année, et cela risque de s’amplifier. Un rapport récent du Trésor des États-Unis indique en effet que c’est le domaine de la finance décentralisée (DeFi) qui pourrait ensuite être touché.

Source : Wall Street Journal – Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

