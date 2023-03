Faux audit, délit d'initié, opacité des opérations... 4 éléments à retenir de la plainte de la CFTC contre Binance

Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CTFC) a intenté lundi un procès à Binance, la plus grosse plateforme d’échange. La procédure révèle des fonctionnements spécifiques, et des agissements présumés de Changpeng Zhao. On fait le tour de ces accusations, qui pourraient fragiliser l’empire Binance.