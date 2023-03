Binance suspend les dépôts et les retraits au Royaume-Uni en raison d'une réglementation « trop difficile »

Les clients de Binance situés au Royaume-Uni vont se retrouver dans l'impossibilité d'effectuer des dépôts ou des retraits en livre sterling sur la plateforme. Et pour cause, son partenaire Paysafe a décidé d'arrêter de proposer ses services en raison d'un contexte réglementaire trop compliqué sur le sol britannique.

L'activité de Binance perturbée au Royaume-Uni

Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, a informé ses utilisateurs britanniques qu'ils ne seraient plus en mesure de retirer ou déposer des fonds en livre sterling sur la plateforme locale, que ce soit via carte bancaire ou virement bancaire.

Ainsi, depuis lundi, les nouveaux utilisateurs de Binance situés au Royaume-Uni n'ont plus accès à ces fonctionnalités. Concernant les utilisateurs déjà enregistrés sur la plateforme, ils pourront continuer d'en profiter jusqu'à l'échéance du 22 mai prochain.

Via un communiqué, Paysafe a invoqué un contexte réglementaire trop peu clair au Royaume-Uni pour continuer de proposer ce type de services :

« Nous avons conclu que l'environnement réglementaire britannique relatif aux cryptomonnaies est trop difficile pour offrir ce service à l'heure actuelle et nous préférons prendre cette décision par excès de précaution. »

Binance assure toutefois effectuer le nécessaire afin que les clients de la plateforme soient en mesure de retrouver ces services le plus rapidement possible. Le réel défi sera de trouver un nouveau partenaire prêt à proposer ses services au milieu d'un contexte plus que jamais défavorable aux cryptomonnaies en Grande-Bretagne.

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Les autres services proposés par Binance ne sont pas affectés par la nouvelle, selon un porte-parole de l'exchange :

« En attendant, toutes les méthodes de dépôt et de retrait d'autres devises fiduciaires ainsi que l'achat et la vente de crypto sur Binance.com ne sont pas affectées, y compris le transfert bancaire en utilisant l'une des autres devises fiduciaires prises en charge par Binance, et l'achat et la vente de crypto directement via une carte de crédit ou de débit. »

Binance précise malgré tout que la part de clients concernés par cette affaire ne dépasse pas 1 % de ses clients totaux. Même son de cloche pour Paysafe, qui a déclaré que la part britannique de son affaire avec Binance était faible.

Précisons d'ailleurs qu'en dehors de l'Angleterre, Paysafe continuera de fournir ses services à Binance sans encombre. Il ne s'agit là que d'une décision à échelle réduite.

👉 Sur le même sujet - Binance souhaiterait-elle étendre son empire aux médias ?

Tradez des actions ou des cryptos Une action de 20€ offerte à votre inscription 💰

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.