Binance souhaiterait-elle étendre son empire aux médias ?

Selon une information de nos confrères de Blockworks, Binance Capital Management aurait exploré des moyens de racheter CoinDesk. Pour rappel, le média s’est retrouvé en difficulté, car il fait partie de Digital Currency Group. Son PDG Kevin Worth a confirmé qu’il était sur le marché en janvier dernier.

Binance Capital Management planifiait donc de racheter CoinDesk via sa filiale CoinMarketCap, elle-même rachetée en 2020 par Binance. Les estimations tablent sur une valeur du média aux alentours de 300 millions de dollars – il est devenu leader aux États-Unis depuis son rachat par Digital Currency Group en 2016. On lui doit notamment certaines révélations sur l’affaire Alameda Research/FTX.

Mais les discussions entre Binance et CoinDesk seraient actuellement à l’arrêt. La crainte, c’est qu’un rachat par Binance cause un exode massif des journalistes du média. Par ailleurs, la légitimité de ce dernier serait presque certainement remise en question, ainsi que sa neutralité. Ce n’est pas sans rappeler CoinMarketCap, qui s’est vu plusieurs fois accusé de favoriser son acquéreur Binance dans ses classements. Binance souhaite donc manifestement éviter de nouvelles accusations de ce type.

👉 Pour aller plus loin – Binance Avis et Tuto (2023)

De son côté, le PDG de Binance Changpeng Zhao a nié l’intérêt de son entreprise pour CoinDesk… Avant de supprimer son tweet quelques heures plus tard. Il a ensuite précisé que son entreprise aurait pu être intéressée, mais qu’elle ne planifiait pas de rachat :

Not “on hold”. Not buying.

It may be a good business. But not a fit in our geographic coverage. 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 14, 2023