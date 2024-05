ZKasino : un homme de 26 ans arrêté aux Pays-Bas pour « rug pull »

La police néerlandaise a arrêté un homme de 26 ans soupçonné d'être le cerveau d'un rug pull sur la plateforme ZKasino. Plus de 11 millions d'euros d'actifs ont été saisis dans le cadre de l'enquête.

ZKasino : 11 millions d'euros saisis et un suspect incarcéré

Les autorités néerlandaises soupçonnent une arnaque de type « rug pull » sur la plateforme de jeu Web3 ZKasino. Un homme de 26 ans, probablement à la tête du projet selon l'organisme néerlandais de lutte contre la fraude financière, a été arrêté lundi pour détournement de fonds et blanchiment d'argent.

Lors de l'opération, le domicile du suspect a été perquisitionné et plusieurs supports de données numériques ont été saisis. Les autorités ont également mis la main sur plus de 11,4 millions d'euros d'actifs, comprenant des biens immobiliers, une voiture de luxe et des cryptomonnaies. Le suspect a été déféré devant un magistrat et sa détention a été prolongée de 14 jours pour les besoins de l'enquête.

Le Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), l'organisme néerlandais chargé de la lutte contre la criminalité financière, a déclaré dans un communiqué qu'il n'excluait pas de prochaines arrestations liées à ZKasino. Bien que la déclaration ne précise pas explicitement le rôle du suspect au sein du projet, le FIOD le suspecte d'être le dirigeant de la plateforme ZKasino.

Un projet suspect dès le départ

L'enquête avait commencé le 25 avril suite à des plaintes sur X et à des informations recueillies par les services de renseignement du FIOD.

ZKasino, qui se présentait comme une plateforme de jeux d'argent décentralisée, a modifié ses conditions de récupération de tokens au moment de son lancement. Ce changement a empêché les investisseurs de récupérer leurs cryptomonnaies déposées sur la plateforme, ce que l'équipe avait initialement promis.

Au moment du lancement, 10 000 utilisateurs avaient déjà transféré plus de 33 millions de dollars de cryptomonnaie sur ZKasino. Suite à l'impossibilité de récupérer leurs fonds, ils ont accusé le projet d'avoir rug pull.

Un rug pull est une manœuvre frauduleuse courante dans le secteur des cryptomonnaies. Les développeurs d'un projet crypto attirent les investisseurs en leur promettant des rendements élevés. Une fois qu'ils ont récolté suffisamment de fonds, les développeurs abandonnent le projet et disparaissent avec l'argent des investisseurs. Le code du contrat intelligent (smart contract) est souvent conçu pour rendre impossible le retrait des fonds investis.

La plateforme ZKasino promettait aux utilisateurs une offre alléchante : un retour sur investissement sous 30 jours. D'après les autorités, la façon dont le contrat intelligent a été programmé sur la blockchain suggère qu'il était impossible pour les utilisateurs de retirer leurs fonds.

Cette arrestation est un message fort des autorités envers les projets DeFi frauduleux. Si vous souhaitez investir dans ce secteur, restez vigilant et privilégiez des plateformes déjà établies et transparentes.

Source : FIOD

