343 millions de dollars : novembre est le pire mois de l'année en termes de hacks cryptos

Le mois de novembre a enregistré un triste record annuel avec 343 millions de dollars de crypto dérobés, surpassant le précédent record de septembre avec 332 millions de dollars. Depuis le début de l'année 2023, 1,7 milliard de dollars ont été volés lors de 296 hacks et rug pulls.

À peine 2 mois après le précédent record de 332 millions de dollars établi au mois de septembre dernier, le mois de novembre vient prendre sa place de pire mois de l'année en termes de hacks crypto avec 343 millions de dollars dérobés sur 30 jours. Autrement dit, en comparaison avec le mois d'octobre, novembre a vu le montant total de cryptos dérobés multiplié par un facteur de 15,4.

Montants dérobés mensuellement depuis le mois de janvier 2023

C'est la firme spécialisée dans l'analyse on-chain Immunefi qui nous apprend la nouvelle, en plus de nous révéler le montant colossal dérobé sur la totalité de l'année 2023 : 1,7 milliard de dollars. Une somme éparpillée entre 296 hacks et différents rug pulls.

Au vu du rapport d'Immunefi, il est intéressant de noter que la majorité des fonds dérobés l'ont été à travers des organes centralisés, notamment via le hack à 130 millions de dollars de Poloniex, celui à 85 millions de dollars de HTX ou encore celui de Kronos Research, plus récent. Ainsi, ce secteur représente 53,8 % du total des pertes, le reste étant attribué à l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Concernant les blockchains les plus touchées, il apparaît que la BNB Chain de Binance est de loin la plus touchée, avec 22 incidents intervenus sur son réseau. Cela représente 53,7 % de la totalité des pertes du mois de novembre en termes financiers. La BNB Chain est suivie de la blockchain Ethereum (29,3% des fonds dérobés), puis d'Arbitrum et enfin d'Avalanche (AVAX), de Fantom (FTM) et quelques autres.

Camembert représentant les blockchains les plus touchées par les hacks en novembre

Interrogé par CNN, Jonah Michaels, le responsable de la communication chez Immunefi, précise que les montants dérobés via des fraudes sont moins présents car les utilisateurs de l'écosystème crypto font de plus en plus l'effort de mener des recherches avant d'interagir avec certains smart contracts.

Il ajoute que « les fraudes de ce mois-ci sont presque toutes liées à des escroqueries ou à de faux jetons qui essayaient de se faire passer pour un jeton réel utilisant le même symbole, ce qui réduit considérablement les utilisateurs affectés possibles. »

Source : Immunefi

