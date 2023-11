130 millions de dollars dérobés sur Poloniex : que sait-on actuellement ?

Nouveau hack dans l'écosystème crypto, et pas des moindres : à l'heure où nous rédigeons ces lignes, plus de 130 millions de dollars ont été volés sur l'un des hot wallets de l'exchange de cryptomonnaies Poloniex.

L'alerte a d'abord été donnée par la firme spécialisée dans la sécurité blockchain PeckShield, qui a invité Poloniex à jeter un œil à une série de transactions suspectes :

Hi @Poloniex, you may want to take a look: @justinsuntron https://t.co/UobItZ9FpO

— PeckShield Inc. (@peckshield) November 10, 2023