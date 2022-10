Les hacks dans la crypto se multiplient – 2022 sera-t-elle la pire année pour la DeFi ?

Selon un rapport publié par Chainalysis en date du 11 octobre, le mois en cours est déjà le pire de l'année en termes de hacks dans le milieu des cryptomonnaies - et il reste encore une vingtaine de jours avant que celui-ci ne se termine.

1/ After four hacks yesterday, October is now the biggest month in the biggest year ever for hacking activity, with more than half the month still to go. So far this month, $718 million has been stolen from #DeFi protocols across 11 different hacks. pic.twitter.com/emz36f6gpK

— Chainalysis (@chainalysis) October 12, 2022