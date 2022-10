Solana : La plateforme Mango Markets victime d'une attaque à 114 millions de dollars

Tôt dans la nuit, la plateforme Mango Markets a annoncé avoir été victime d'une attaque de grande ampleur, entraînant la perte d'environ 114 millions de dollars. Les services de l'exchange décentralisé ont été partiellement suspendus en attente d'investigations plus approfondies.

We are currently investigating an incident where a hacker was able to drain funds from Mango via an oracle price manipulation.

We are taking steps to have third parties freeze funds in flight. 1/

— Mango (@mangomarkets) October 11, 2022