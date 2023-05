Scams crypto : Inferno Drainer, un service « prêt à l'emploi » qui a déjà volé 6 millions de dollars depuis mars

Inferno Drainer : c'est le nom de la nouvelle escroquerie en vogue qui touche de nombreux investisseurs crypto trop peu méfiants. Révélé par l'organisme Scam Sniffer, spécialisé dans la recherche de scams et de phishing, Inferno Drainer vend un service « prêt à l'emploi » aux personnes mal intentionnées qui souhaitent arnaquer d'autres individus, avec pour seule contrepartie de devoir reverser 20 % de leur butin.

1/ Inferno Drainer, a scam vendor specializing in multi-chain scams, has stolen $5.9 million in assets from nearly 4,888 victims through over 689 phishing websites targeting popular projects.https://t.co/OEjdzHm2Ls

— Scam Sniffer (@realScamSniffer) May 19, 2023