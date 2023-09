Avis Bitcoin 360 AI : arnaque ou site fiable ?

Bitcoin 360 AI se présente comme une plateforme de trading automatique qui permet à ses utilisateurs de s’enrichir grâce au Bitcoin (BTC). Est-ce une plateforme fiable ou un site louche ? Voici notre avis complet sur Bitcoin 360 AI.

Qu’est-ce que Bitcoin 360 AI ?

Bitcoin 360 AI est un site de trading en apparence classique. La plateforme se présente comme fournissant des services de « trading de crypto simplifié ». Lorsque nous nous rendons sur le site principal, nous constatons que la présentation faite est remplie de termes attrayants… Mais peu spécifiques :

« Le Bitcoin 360 Ai est une application de trading automatique pilotée par un algorithme d’IA qui déclenche des alertes de trading lorsque certains critères sont remplis. Le Bitcoin Evex 3.0 Ai fournit une plateforme de trading cryptographique sécurisée, mais facilement accessible et portable. Rejoignez notre communauté de traders en pleine expansion et découvrez le potentiel de XBT et d’autres crypto-monnaies. »

Autre élément louche : une recherche Google superficielle montre rapidement que la plateforme existe sur plusieurs sites ayant des apparences différentes. Nous l’avons vu avec d’autres plateformes que nous avons analysés, il s’agit d’une caractéristique courante des arnaques, cela n’inspire donc pas particulièrement confiance :

Quatre sites différents pour la même plateforme ?

Tous les sites faisant référence à Bitcoin 360 AI partagent les mêmes caractéristiques : promesses de gains, garantie de simplicité d’utilisation et une invitation à s’inscrire sans tarder. Pour autant, nous tombons aussi sur un avertissement en bas de page de l’un des sites :

« Nous nous sommes associés à des tiers et pouvons transférer ou divulguer vos données personnelles à des fins commerciales, non seulement à la société décrite sur le site Web, mais également à d’autres tiers qui peuvent fournir des services dans le domaine des crypto-monnaies. Ces partenaires tiers peuvent utiliser vos données pour vous contacter à leurs propres fins commerciales. »

Fonctionnement de Bitcoin 360 AI et rendements

Nous venons de le voir, la présentation de Bitcoin 360 AI est très succincte sur les sites associés. Ceux-ci promettent aux utilisateurs que la technologie d’intelligence artificielle (IA) utilisée est sophistiquée et qu’elle permettra de mettre en place un robot de trading efficace. Mais aucune information n’existe sur la nature de cette technologie. Tout au plus, nous trouvons la mention de « BTC Evex Pro 3.0 ». Un nom racoleur qui ne renvoie cependant à rien d’autre qu’aux sites associés avec Bitcoin 360 AI.

Lorsque nous nous sommes inscrits depuis l’un de ces sites, nous avons fait face à la procédure habituelle utilisée par des sites louches. Nous avons en effet été renvoyé non pas vers un robot de trading, mais vers un courtier :

Tous les sites renvoient vers des « courtiers »

Sur les 4 sites liés à Bitcoin 360 AI que nous avons testés, 3 affichent des messages d’erreur lorsque nous tentons de nous inscrire. Nous avons cependant pu nous inscrire au dernier, et nous avons immédiatement été renvoyés vers ce « courtier » externe, qui ne semble avoir aucun lien avec Bitcoin 360 AI :

Le site sur lequel nous sommes envoyés en s’inscrivant sur Bitcoin 360 AI

Le site, un grand inconnu au bataillon, affirme pourtant qu’il a été reconnu de nombreuses fois par l’industrie des cryptomonnaies pour son sérieux. Il affirme aussi que plus de 400 actifs sont disponibles au trading et que 150 « employés professionnels » [sic] sont présents. Sur le site, les nombreux actifs mis en avant ne sont en réalité pas présents, et nous cherchons également toujours les employés de la plateforme. Par ailleurs, plusieurs commentaires de TrustPilot indiquent que la plateforme serait une arnaque :

L’équipe derrière Bitcoin 360 AI

Si cela ne suffisait pas à susciter notre méfiance et à nous faire fuir, nous pouvons aussi noter l’absence d’une équipe. Il n’existe aucune information sur les personnes derrière Bitcoin 360 AI. Dans la section FAQ, à la question « Qui est le propriétaire de Bitcoin 360 AI ? », voici la réponse qui est faite :

« À cause d’accords avec les investisseurs que nous avons mis en place, nous ne pouvons pas actuellement révéler notre liste d’investisseurs au public. Mais nous pouvons confirmer que nos investisseurs incluent des fonds de capital-risque d’Asie, ainsi que des individus hauts placés dans les cryptos. »

Nous avons trouvé peu de sites qui font référence à Bitcoin 360 AI, mais nous avons bien noté une fausse publicité en France faisant usage de l’image de Jamel Debbouze. L’article factice prétend que l’humoriste a investi dans Bitcoin Evex 3.0 :

Cette rhétorique qui joue sur de faux soutiens de célébrités est bien sûr une stratégie très couramment utilisée par les arnaques pour tromper les investisseurs. Nul besoin de préciser que ni Jamel Debbouze ni aucune autre célébrité française n’a fait la promotion de Bitcoin 360 AI 2.0, ou Bitcoin Evex 3.0. Nous avons par ailleurs vu que ces plateformes n’existent pour ainsi dire pas, ces dernières renvoyant vers d’autres sites.

Un avertissement de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Dernier élément et pas des moindres : l’Autorité des marchés financiers (AMF) française a publié un avertissement sur Bitcoin 360 AI 2.0. Dans sa liste noire, qui est régulièrement mise à jour, figure désormais le lien d’un des sites de la nébuleuse de Bitcoin 360 AI.

Par ailleurs, l’AMF précise les signaux à surveiller pour déterminer si un site comme Bitcoin 360 AI est une arnaque ou non :

« Les signaux qui doivent vous alerter : vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte, on vous promet des rendements très élevés et sans risque, vous devez prendre une décision rapidement, vous devez effectuer un virement sur un RIB à l’étranger. »

Notre avis sur Bitcoin 360 AI : arnaque ou pas ?

Vous l’avez deviné, nous ne pouvons bien sûr pas conseiller l’utilisation de Bitcoin 360 AI 2.0 ou Bitcoin Evex 3.0. Voici les points à garder en tête :

Il n’existe pas à proprement parler de plateforme du nom de « Bitcoin 360 AI 2.0 », puisque les liens renvoient vers d’autres sites ;

Il n’y a aucune information sur les technologies utilisées et des rendements importants sont promis ;

Nous n’avons pas pu trouver de services réels liés à l’intelligence artificielle ;

Un des sites liés à Bitcoin 360 AI figure sur la liste noire de l’AMF, qui recense les sites non autorisés et suspects ;

La plateforme fait usage de faux articles promotionnels pour faire sa publicité.

Nous conseillerons donc d’agir avec une grande prudence à l’égard de Bitcoin 360 AI et nous invitons les intéressés à passer par des plateformes réputées, fiables .👉 Découvrez des plateformes fiables pour acheter du Bitcoin (BTC)

Source : AMF

