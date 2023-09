Insolite – de faux tokens d’Aptos (APT) envahissent la plateforme d’échange Upbit

Upbit a publié une analyse de la situation hier, afin d’expliquer ce gel temporaire des retraits d'APT. La plateforme confirme pudiquement qu’une « tentative de dépôt anormale » a eu lieu hier, et que lorsqu’elle a été détectée, les équipes ont suspendu les retraits et dépôts par mesure de sécurité.

Cette « tentative de dépôt » était basée sur de faux tokens, utilisés dans le cadre d’une arnaque aux cryptomonnaies. Un afflux important de faux tokens d’APT, la cryptomonnaie d’Aptos, a en effet été noté dans la journée de dimanche. Les systèmes d’Upbit auraient malencontreusement détecté les faux tokens d’APT comme étant légitimes.

Les arnaqueurs avaient mis en place un faux site, baptisé « ClaimAPT.com », qui aurait distribué ces faux tokens à près de 400 000 portefeuilles. Les adresses affectées ont reçu 250 dollars en faux tokens d’APT, le système ne reconnaissant pas la nature frauduleuse de ces derniers. Mais Upbit a semble-t-il eu de la chance dans son malheur, les utilisateurs ne recevant « que » 250 dollars. Si le code utilisé par les scammers avait inclus un montant plus élevé, le dump qui s’en serait suivi aurait été monumental.

La technique, qui est utilisée par d’autres arnaqueurs, consiste à airdroper des tokens en apparence légitime aux utilisateurs, qui serviront ensuite à récupérer des informations sur ces derniers, par la technique du phishing (hameçonnage). Ici, les informations client n’ont pas fuité. Mais pour les utilisateurs de Upbit qui se sont rendu compte de cet « airdrop » et qui ont revendu ces tokens, il faudra s’attendre à une demande de remboursement de la part du service client de l’exchange.

Par ailleurs, ce dernier met en garde contre une fluctuation inhabituelle du cours de l’APT :

« Il est possible que le prix change radicalement lorsque les dépôts et retraits Aptos (APT) reprendront. Veuillez prêter une attention particulière aux différences de prix avec d’autres échanges survenues pendant la suspension des dépôts et retraits Aptos (APT). »