Aptos s'associe à Microsoft pour développer l'intelligence artificielle et démocratiser le Web3

Aptos Labs (APT) et Microsoft unissent leurs forces pour donner naissance à l'« Aptos Assistant », une intelligence artificielle conçue pour relier les mondes du Web2 et du Web3, en particulier pour ceux qui sont encore néophytes dans l'univers de la blockchain. En parallèle, Aptos et Microsoft vont se pencher conjointement sur la tokenisation d'actifs et les systèmes de paiement, entre autres.