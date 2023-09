SushiSwap débarque sur Aptos (APT) – Une première pour une blockchain non-EVM

La plateforme d’échange décentralisée (DEX) SushiSwap annonce son lancement sur Aptos (APT). C’est la première fois que SushiSwap s’étend à une blockchain qui n’est pas basée sur l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

SushiSwap arrive sur Aptos –Une première ?

C’est la seconde version du teneur de marché automatisé (AMM) de SushiSwap qui s’étend sur Aptos. Annoncée ce matin, la nouvelle représente une étape symbolique pour le DEX. Il s’agit en effet de la première fois que SushiSwap s’étend au-delà d’Ethereum, comme le souligne l’équipe dans un communiqué :

« La première intégration d’un non-EVM avec Aptos est une étape clé pour atteindre l’objectif de Sushi, c’est-à-dire une prédominance en ce qui concerne les opérations “cross-chain” et multi-chaînes. »

Aptos rejoint ainsi une liste qui s’allonge. SushiSwap existe en effet sur 14 réseaux ou blockchains. Parmi ceux-ci, on trouve Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB) et la BNB Chain notamment.

Aptos arrive sur le devant de la scène ?

Arrivée en octobre 2022, la blockchain Aptos est relativement récente. Malgré quelques controverses à son lancement, particulièrement en ce qui concerne les tokenomics, elle a suscité l’enthousiasme… Notamment grâce à d’importants investissements de fonds de capital-risque. Résultat : au début de l’année, l’APT avait explosé de +230%. Mais l’engouement avait été de courte durée, et le cours de l’APT a plus ou moins continuellement chuté depuis :

Un ATH à 20 dollars… Suivi par une chute du cours de l’APT jusqu’aux 5 dollars

Reste qu’on entend de plus en plus parler d’Aptos. Au début du mois d’août, la blockchain annonçait ainsi un partenariat avec Microsoft pour développer l’intelligence artificielle. Le but ? Créer un chatbot pour expliquer aux nouveaux utilisateurs ce qu’est le Web3. L’écosystème d’Aptos se développe donc ces derniers mois.

Sources : SushiSwap via X, TradingView

