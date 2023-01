Aptos : le token APT explose de 230 % sur les deux dernières semaines, pourquoi ?

Alors que le marché des cryptomonnaies a repris son souffle il y a une dizaine de jours, certaines cryptomonnaies sortent du lot et surperforment le classement. C'est notamment le cas du token APT de la blockchain Aptos, qui a observé une hausse fulgurante notamment ces derniers jours, et ce pour différentes raisons.

L'APT d'Aptos surperforme le reste du marché

Le marché est au vert depuis une petite dizaine de jours, et cela fait du bien. Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ont respectivement grimpé de 10 et 5,1 %, entrainant l'écrasante majorité des altcoins dans leur montée.

Mais certains d'entre eux connaissent un élan qui les propulse au-dessus de ce marché crypto pourtant déjà largement haussier, comme cela est le cas de l'APT, le token de la blockchain Aptos, qui a grimpé de 230 % sur les 14 derniers jours.

Mais son élan le plus notable a eu lieu ces 3 derniers jours, puisque l'APT a tout bonnement grimpé de 85 % en l'espace de 2 jours. À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'APT observe un cours de 12,95 dollars, peu de temps après avoir signé son prix le plus haut (ATH) depuis son existence, soit 14,47 dollars.

Figure 1 - Évolution du cours du token APT

Lancé en octobre dernier, le projet Aptos a connu des débuts mitigés, et ce principalement pour la révélation de ses tokenomics très tardive, qui ont par ailleurs été jugés par bon nombre d'observateurs comme susceptibles de privilégier les fondateurs de la blockchain. Effectivement, ces derniers se sont alloué la moitié du milliard de tokens APT mis en place, ce qui a amené bon nombre d'investisseurs à craindre un dump massif.

De son côté, l'équipe d'Aptos affirme que les tokens APT en question seront distribués graduellement afin d'empêcher ce genre de problématique. Lors de la révélation des tokenomics, Mo Shaikh, le PDG d'Aptos, affirmait également que la distribution avait été faite « avec la communauté au centre ».

👉 Découvrez notre fiche de présentation dédiée à la blockchain Aptos (APT)

L'APT dépasse Solana, Polygon et Avalanche

Conséquence de cette hausse du cours de l'APT, ce dernier est passé devant le SOL de Solana et l'AVAX d'Avalanche en termes de capitalisation de marché totale diluée (ou fully diluted value, FDV). Cette métrique ajoute les tokens encore non distribués à la capitalisation de marché classique afin d'avoir une représentation plus globale.

Figure 2 - Classement des cryptomonnaies par capitalisation de marché totale diluée

Qu'est-ce qui a conduit à une telle hausse de la valeur de l'APT ? Et bien, selon la plateforme de tokens non fongibles (NFT) d'Aptos, Topaz, il semblerait que cela soit dû aux volumes d'échange des plus grandes collections qui ont explosé. Les floor price de nombreuses collections de NFT sur Aptos ont également fortement augmenté ces derniers temps, à l'instar des collections Aptos Monkeys, Aptomingos, AptoPunks ou encore My Ducks.

Mais ce n'est pas la seule raison, puisque le 20 janvier, Binance annonçait le lancement des pools de liquidité APT/BTC et APT/USDT, ce qui permet aux détenteurs d'APT de générer des rendements en déposant leurs tokens sur la plateforme.

Ainsi, la conjugaison de ces 2 nouvelles a participé à l'explosion du cours de l'APT, et il est actuellement impossible de prévoir quand est-ce que cette dernière prendra fin.

👉 Retrouvez notre rétrospective crypto 2022 avec les événements les plus marquants de l'écosystème des cryptomonnaies

Sources : Figure 1 - TradingView, Figure 2 - CoinGecko

