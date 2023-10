La blockchain Aptos (APT) est tombée en panne durant 5 heures – Que s’est-il passé ?

Cette nuit, la blockchain Aptos (APT) a subi une panne d’environ 5 heures ayant conduit à des transactions bloquées. Plusieurs exchanges de cryptomonnaies tels qu’OKX et Upbit ont d’ailleurs suspendu temporairement les retraits, évoquant « une maintenance du réseau ».

De son côté, Aptos a confirmé la panne, mais n’a pas réellement donné de raisons concrètes, si ce n’est un pic d’activité dû à un évènement célébrant le premier anniversaire de la blockchain lancée le 18 octobre 2022 :

« Votre énergie pour Aptos One était si électrique que vous avez coupé les lumières ! Cela signifie pour le moment que les transactions sur le réseau ont été impactées. Nous travaillons avec diligence pour résoudre le problème et vous tiendrons au courant une fois terminé. »

À l’occasion de cet anniversaire, la communauté Aptos peut effectivement prendre part à la création d’un NFT commémoratif et collaboratif :

1/ 🎉 Aptos Community, we're celebrating #AptosOne in style! Introducing Graffio: a unique canvas where YOUR art shapes a special commemorative NFT.

Dive in and be a part of Aptos history! 🎨🌐 pic.twitter.com/pKAaQtwhi3

— Aptos (@Aptos_Network) October 18, 2023