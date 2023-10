La directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabossioras, quitte l'entreprise

Le départ de Stéphanie Cabossioras, directrice générale de Binance France, ajoute à l'incertitude entourant le géant des cryptomonnaies. Alors que Binance ralentit son expansion en Europe en raison de la réglementation et dans l'attende du règlement MiCA, des départs de personnel clé se sont accumulés ces derniers mois tout autour du monde pour la plateforme crypto.

Départ de la directrice générale de Binance France

Voilà une nouvelle qui ne calmera pas les doutes planant autour du géant Binance : Stéphanie Cabossioras, la directrice générale de Binance France, vient de quitter son poste.

Alors que l'exchange freine peu à peu son développement en Europe (en prévention du règlement MiCA, nous dit-on) et plus largement tout autour du monde, les départs d'employés situés à des postes clés s'enchainent depuis plusieurs mois. Et ce, alors que l'exchange se retrouve en difficulté croissante face aux différents régulateurs et aux différentes réglementations.

Après avoir passé 5 ans au sein de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et notamment plus de 2 années en tant que directrice adjointe des affaires juridiques, Stéphanie Cabossioras a rejoint Binance au mois d'avril 2022 en tant que directrice juridique. Elle a ensuite évolué vers le poste de directrice générale au mois de novembre 2022. Ainsi, elle sera restée moins d'un an à ce poste.

Nous ignorons les raisons de son départ à l'heure actuelle, et Stéphanie Cabossioras n'a pas communiqué à ce sujet.

David Prinçay, le président de Binance France, a sobrement remercié Stéphanie Cabossioras pour ses 2 années effectuées chez Binance et a indiqué qu'il lui souhaitait bonne route :

Nous remercions Stéphanie pour sa forte contribution à Binance France et lui souhaitons le meilleur pour son prochain défi. — David Prinçay (@davidprincay) October 18, 2023

Bien que Changpeng Zhao, le PDG de la plateforme, continue de rejeter les accusations et les doutes en bloc, avec son désormais incontournable « 4 », un nombre croissant d'utilisateurs, notamment francophones, commence à s'inquiéter. On notera un certain hasard du calendrier, l'exchange crypto étant au cœur de la tempête pendant que nous assistons au procès de Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, jadis reconnue comme seule plateforme capable de rivaliser avec Binance.

Dernièrement, nous apprenions que les clients américains de Binance, qui dépendent donc de sa filiale locale, se sont vus dans l'impossibilité de retirer de la monnaie fiat depuis l'exchange. Binance les a invités à transférer leurs dollars en stablecoins afin qu'ils puissent retirer leur argent. En parallèle, Binance a annoncé qu'elle ne prendrait plus de nouveaux clients au Royaume-Uni jusqu'à qu'elle trouve un nouveau partenaire local afin de se conformer aux règles de la Financial Conduct Authority (FCA).

