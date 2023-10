Uniswap Labs introduit de nouveaux frais de transaction – À quoi s’attendre ?

Les frais ne seront appliqués qu’à ceux qui utilisent l’interface proposée par Uniswap Labs. Comme le rappelle Hadyen Adams, l’inventeur du protocole Uniswap, ce dernier peut être utilisé de diverses manières :

I work in crypto because of the immense positive impact I believe it can have on the world, removing gatekeepers and increasing access to value and ownership.

I’m proud of the ways @Uniswap Labs has contributed to that effort and want to make sure we’re creating sustainable…

— hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) October 16, 2023