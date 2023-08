Avis Futures Infinity – Est-ce une arnaque ou une plateforme fiable ?

La plateforme Futures Infinity promet de transformer la vie de ses utilisateurs grâce à des formations liées à la finance. Mais dans les faits, plusieurs éléments peuvent paraître louches, et les promesses difficiles à tenir. Futures Infinity est-elle alors une arnaque ? Peut-on lui faire confiance ? Voici avis sur Futures Infinity.

C’est quoi Futures Infinity ?

La plateforme se présente comme un hub de formation qui permet de former les utilisateurs à divers secteurs financiers. Premier point qui peut sembler suspect : Google recense le site comme ayant des locaux dans le sud de la France, mais selon le site associé, le siège social est situé à Dubaï :

Dans les conditions générales, la description suivante est par ailleurs faite :

« Le Prestataire propose sur le Site des formations en ligne, sous diverses formes et notamment : vidéos, articles, textes, ebooks, podcasts, live. »

Pour en apprendre plus, nous avons appelé le numéro indiqué sur Google. Au bout du fil, un homme nous a dit ne pas comprendre notre requête. Il nous a fait répéter plusieurs fois le nom « Futures Infinity » avant de raccrocher. Par ailleurs, lorsque nous effectuons une recherche avec le numéro de téléphone mentionné, il ne renvoie à rien sur les moteurs de recherche.

Sur le site même, il est difficile de trouver des détails sur les services proposés. Une section « infos de l’entreprise » nous promet de mettre à disposition les informations légales de Futures Infinity, mais elle ne renvoie à rien :

Le bouton « consulter » des informations de l’entreprise ne fonctionne pas

Nous ne savons pas grand-chose sur le contenu des formations, tout au plus que Futures Infinity nous promet un « potentiel de liberté » :

« Découvrez le potentiel de nos formations à travers divers services spécialisés dans des domaines bien distincts et novateurs. Devenez libre financièrement et faites accroître vos connaissances techniques. »

Autre élément suspect : il est difficile de s’inscrire sur le site. En cliquant sur les boutons « démarrer l’aventure » ou « je me lance », nous sommes redirigés sur la page Instagram de l’entreprise. Celle-ci est surtout composée de publications d’encouragement au changement et à l’esprit d’entrepreneuriat, mais sans non plus trouver d’informations précises sur les formations proposées.

Des services peu clairs

C’est uniquement en nous rendant sur la page des packs de formation proposés que nous trouvons un lien d’inscription. En renseignant nos informations, nous sommes immédiatement redirigés vers un formulaire de paiement. L’utilisateur doit donc mettre en place un prélèvement récurrent ou payer directement par carte bancaire pour pouvoir accéder au reste du site, ou en savoir plus sur ce que Futures Infinity lui propose.

Il faudra aller sur la page LinkedIn de l’entreprise pour comprendre sur quoi reposent les services de Futures Infinity. Voici ce qu’on y apprend :

« En résumé, On vous propose les services suivants :

- Cours de formation sur le trading et l’investissement dans la crypto-monnaie et d’autres marchés financiers

- Service de copie commerciale

- Système de marketing de réseau pour recruter de nouveaux membres »

C’est l’unique endroit où nous apprendrons que Futures Infinity propose aussi du marketing de réseau (MLM). Ce terme revient souvent lorsque des arnaques éventuelles et des projets louches sont mentionnés, car il peut cacher des pratiques néfastes.

Les membres d’une plateforme basée sur ce système sont en effet invités à recruter par eux-mêmes de nouveaux membres, et à ainsi toucher une commission. Ce système pyramidal est souvent utilisé par les arnaques, c’est pourquoi il doit être considéré avec méfiance. Surtout que Futures Infinity n’en parle pas sur son site, qui se contente de proposer des packages de formation.

L’équipe derrière Futures Infinity

Nous avons trouvé peu d’informations sur les équipes de Futures Infinity. Tout au plus qu’un certain Amine Razak est fondateur et PDG de l’entreprise. Son compte LinkedIn offre tout aussi peu d’informations sur son profil. Nous apprenons cependant qu’il a fait un DUT à Tarbes dans les techniques de commercialisation.

Aucun autre membre de l’équipe n’est identifié, ce qui est aussi bien sûr un point suspect. Il est par ailleurs difficile de contacter l’entreprise, qui a seulement mis à disposition un formulaire sur son site. Le numéro de téléphone recensé par Google n’est par ailleurs pas présent sur ce dernier. Autre élément notable : sur TrustPilot, plusieurs ex-utilisateurs avertissent sur les services de Futures Infinity, que certains qualifient d’arnaques :

Des commentaires d’utilisateurs sous forme d’avertissement

Un avertissement de l’AMF

Dernier point important qu’il faut soulever : si Futures Infinity ne se trouve pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française, celle-ci a répondu à un consommateur qui lui demandait quoi en penser. Et la conclusion du gendarme financier n’est pas particulièrement encourageante :

Fuyez Futures infinity c’est illegal, réponse de l’AMF (autorité des marchés financiers) pic.twitter.com/tfwvSJZYFm — Manta (@Mantathfc) March 30, 2023

« Je vous confirme que la société Futures Infinity ne bénéficie d’aucune autorisation ou d’aucun agrément pour proposer des services d’investissement, procéder à une communication à caractère promotionnel ou à un démarchage auprès des investisseurs français. Nous vous invitons à ne pas donner suite à leurs sollicitations. »

Notre avis sur Futures Infinity – Arnaque ou pas ?

Qu’en conclure ? Nous pouvons voir que Futures Infinity montre plusieurs éléments louches, dont certains sont souvent liés à des arnaques. L’Autorité française de protection des consommateurs, l’AMF, invite par ailleurs les intéressés à ne pas répondre aux sollicitations de l’entreprise.

De manière générale, l’absence de nombreuses informations clés est, en soi, une source de suspicion importante. Il convient également de noter que les sites de ce type, qui proposent en apparence des formations de trading, mais qui cachent leur système de marketing de réseau, sont très courants… Et très souvent des arnaques.

Nous vous invitons à la plus grande prudence quant à l’utilisation de Futures Infinity ou d’autres sites de ce type.

Sources : Futures Infinity, Instagram

