Alerte phishing : Le PDG de Tether met en garde contre une vague de scams crypto

Le mercredi 5 juin, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a alerté ses 234 000 abonnés sur la possible compromission d'un important fournisseur utilisé par les entreprises de cryptomonnaies pour gérer leurs listes de diffusion.

Peu de temps après, le co-fondateur de CoinGecko a corroboré les faits en indiquant à ses utilisateurs qu’aucun token CoinGecko n’était prévu dans les prochaines semaines, contrairement à ce que laissent penser certains emails frauduleux.

We received now 2 independent confirmations that a prominent vendor used by crypto companies to manage mailing lists might have been compromised.

Not making names yet until investigation is completed, but please beware of any emails suggesting crypto-airdrops received since 24h…

