Crypto-criminalité : ce type d’arnaques a coûté 374 millions de dollars en 2023

Selon Chainalysis, la technique n’a rien de nouveau, mais elle est de plus en plus utilisée dans le secteur des cryptomonnaies. Tout comme pour le phishing, ou hameçonnage, elle consiste à inciter une victime à transmettre des informations qui permettront aux malfaiteurs d’accéder à ses cryptomonnaies.

Mais dans le cas du hameçonnage « par consentement », la victime signera elle-même une transaction frauduleuse :

La victime donne donc à une entité le droit de dépenser ses tokens à partir d’une seconde adresse, qui devient un « approved spender ». L’entité en question envoie ensuite les tokens en question sur une adresse externe, qu’elle est la seule à contrôler :

La méthode d’« approval phishing »

Les arnaqueurs jouent sur le fait que la victime pense approuver une dépense pour une somme spécifique : elle ne se rend pas compte qu’elle donne en réalité le contrôle total de ses tokens. Par ailleurs, puisque les malfaiteurs ne contrôlent « que » un type de tokens, ils n’ont pas besoin de demander de phrase de récupération, ce qui pourrait éveiller davantage les soupçons.

Il faut rappeler que c’est ainsi que les applications décentralisées (dApps) fonctionnent : les utilisateurs connectent leurs portefeuilles à des sites, qui font ensuite usage des fonds sélectionnés. Dans ce cas légitime, les fonds des utilisateurs sont sécurisés, car la dApp dispose de fonctionnalités dédiées. Elle vérifiera par exemple que la demande de retrait provient bien de l’adresse de l’utilisateur.

Le hameçonnage par consentement fait donc usage des habitudes des utilisateurs de dApps, en enlevant quelques mesures de sécurité clés. Par ailleurs, selon les recherches de Chainalysis, cette méthode devient de plus en plus ciblée :

« Les “phishers” ciblent de plus en plus des victimes spécifiques, en construisant des relations avec eux, et en utilisant des techniques liées aux arnaques romantiques, afin de convaincre les victimes de signer des autorisations. »