FUD : le wallet MetaMask peut-il réellement retenir vos cryptomonnaies pour les impôts ?

Une part de la communauté est toujours à cran depuis le lancement de Ledger Recover, notamment en pensant, à tort, que l’entreprise est capable de récupérer la seed phrase stockée dans un hardware wallet. Dans ce climat, c’est le portefeuille MetaMask qui fait parler de lui ces derniers jours, parce qu’il serait prétendument en mesure de garder les cryptomonnaies qui y sont stockées pour le paiement des impôts.

Cette idée, qui n’est que « fear uncertainty and doubt » (FUD), vient d’un paragraphe bien concret dans les conditions d’utilisation de ConsenSys, la société en charge du développement de l’application :

« Chaque partie sera responsable, comme l’exige la loi applicable, d’identifier et de payer toutes les taxes et autres frais et charges gouvernementaux (ainsi que les pénalités, intérêts et autres ajouts à ceux-ci) qui sont imposés à cette partie sur ou en relation avec les transactions et paiements en vertu du présent accord. Tous les frais que vous devez payer sont hors taxes, sauf indication contraire. Nous nous réservons le droit de retenir les taxes si nécessaire. »

C’est donc à partir de cet extrait que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont fait un raccourci pour conclure que ConsenSys avait accès aux cryptomonnaies des utilisateurs de ses produits.

👉 Pour aller plus loin — Découvrez les différents hardware wallets et hot wallet de l’écosystème

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Bien entendu, non, MetaMask n’est pas en mesure de faire cela. Malgré tout, ConsenSys a tenu à clarifier la situation, confirmant que MetaMask « ne collecte PAS de taxes sur les transactions crypto », et que ladite section « concerne exclusivement les produits et les forfaits payants proposés par ConsenSys » :

📢 We are aware of tweets circulating with inaccurate information about ConsenSys' terms of service.

Let's clarify one thing upfront: MetaMask does NOT collect taxes on crypto transactions and we have not made any changes to our terms to do so.

This claim is false.

— ConsenSys (@ConsenSys) May 21, 2023