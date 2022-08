Le FBI prévient des dangers de la finance décentralisée (DeFi) suite à l'augmentation des hacks

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a publié un communiqué en date du 29 août afin de sensibiliser les citoyens américains quant aux dangers des hacks provenant de la finance décentralisée (DeFi).

The #FBI warns that cyber criminals are increasingly exploiting vulnerabilities in decentralized finance (DeFi) platforms to steal investors cryptocurrency. If you think you are the victim of this, contact your local FBI field office or IC3. Learn more: https://t.co/fboL1N17JN pic.twitter.com/VKdbpbmEU1

— FBI (@FBI) August 29, 2022