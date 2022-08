Le cours du Bitcoin (BTC) cède plus de 7 % depuis le discours pessimiste de Jerome Powell

En marge du symposium économique de Jackson Hole, dans l’État du Wyoming aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale américaine (FED), Jerome Powell, a tenu un discours pessimiste, qui a influencé le cours du Bitcoin (BTC) à la baisse.

Ce congrès réunit chaque été les représentants de diverses banques centrales du monde et de toute évidence, l’inflation était au cœur des discussions cette année. Ainsi, lors de son intervention vendredi à 16 h, heure de Paris, Jerome Powell a utilisé des mots lourds de sens :

« Bien que des taux d’intérêt plus élevés, une croissance plus lente et des conditions plus souples sur le marché du travail réduiront l’inflation, ils causeront également des difficultés aux ménages et aux entreprises. Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l’inflation. Mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait une douleur bien plus grande. »