Les nuages commencent à s’écarter sur l’économie française. C’est le message qu’a fait passer François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Il estime ainsi que l’Hexagone va échapper à la récession, et que l’inflation va continuer à ralentir. Que prévoit-il ?

La Banque de France estime que le pays échappera à la récession

Alors que la France sort du pic d’inflation connu à l’hiver 2022/2023, les perspectives semblent s’alléger pour les consommateurs. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a confirmé un certain optimisme, dans une interview auprès de Ouest-France. Il estime en effet qu’il ne faut pas craindre la récession, sauf en cas de choc inattendu :

« Il y a une conjoncture ralentie, mais nous allons échapper au scénario noir que certains redoutaient. »

La baisse de l’inflation, initiée depuis l’année dernière, va en effet redonner du pouvoir d’achat aux Français, selon le gouverneur de la Banque de France. En retour, la consommation va augmenter : les prix augmentent par ailleurs déjà moins vite que les salaires, confirme François Villeroy de Galhau. La croissance devrait donc repartir à la hausse :

« Au total, nous prévoyons une croissance légèrement positive, de 0,1 à 0,2 % ce trimestre, et proche de 0,9 % sur l’ensemble de l’année. »

Inflation à 2% et baisse des taux des Banques centrales

L’objectif pour 2024 a été fixé à 2% d’inflation. Le gouverneur rappelle que désormais, la désinflation n’est plus uniquement portée par l’énergie et les matières premières, mais aussi sur les autres secteurs. D’où un ajustement de la part des Banques centrales :

« Avec la Banque centrale européenne, nous avons remonté les taux depuis 2022 et cela a été efficace contre l’inflation. Nous devrions donc les baisser cette année. »

François Villeroy de Galhau note aussi d’autres signes d’allégement : les taux des d’intérêts immobiliers vont commencer à baisser, allégeant la crise de l’achat qui s’est installée en 2023. Par ailleurs, les banques communiquent de plus en plus sur leur volonté de prêt, et l’allégement de certains critères pourrait favoriser l’arrivée de nouveaux emprunteurs.

La France n’est cependant pas sortie de l’inflation : les distributeurs annonçaient encore ce mois une hausse continue des prix de l’alimentaire, malgré les négociations tendues qui ont eu lieu avec les industriels. C’est donc aussi ce secteur, clé pour bon nombre de ménages, qui dictera l’allégement pour les Français.

Source : Ouest-France

Image : World Economic Forum via Flickr (CC BY-NC-SA)

