L’inflation passe sous les 3 % en France – Net ralentissement sur l’alimentaire

La baisse de l’inflation se poursuit en France, selon les chiffres provisoires partagés par l’Insee. Elle passe sous le seuil symbolique des 3 %, avec des prix de l’alimentaire qui ont nettement baissé. Le point sur ce qui se profile pour le reste de l’année 2024.

L’inflation continue de ralentir en France

L’institut national de la statistique (Insee) a publié hier ses chiffres provisoires, en ce qui concerne l’inflation en France. Ceux-ci continuent la tendance engagée en décembre et janvier avec la poursuite du ralentissement. Sur un an, l’inflation atteint en effet 2,9 % au mois de février, soit un seuil non connu depuis janvier 2022 :

Progression de l’inflation depuis 2017

Selon l’Insee, ce ralentissement serait principalement dû à la baisse des prix de l’alimentation, des produits manufacturés et des services. L’alimentation en particulier affiche un ralentissement net : 3,6 % contre 5,7 % en janvier dernier. À l’inverse, le secteur de l’énergie voit ses prix progresser très nettement : 4,4 % en février, contre 1,9 % en janvier dernier.

L’Insee note cependant que sur un mois, les prix ont augmenté en février, de 0,8 % en moyenne. La chute sur un an est due à ce qu’elle appelle des « effets de base ». Les prix ayant fortement augmenté en février 2023, ceux-ci apparaissent comme plus bas sur un an.

Le livret A rapporte enfin plus que l’inflation

Depuis deux ans, l’inflation présentait un taux plus élevé que le livret A, dont le taux est gelé à 3 % depuis février 2023. Cette réduction de l’inflation signifie que les 55 millions de Français qui détiennent un livret A ne perdent donc plus d’argent sur les fonds qu’ils ont épargné. On rappelle cependant que le taux du livret A aurait dû atteindre 4 % cette année.

Selon la Banque de France, l’inflation devrait afficher 2,5 % en moyenne sur l’année 2024, soit une poursuite du ralentissement. En Europe, la Commission européenne table quant à elle sur une inflation moyenne à 3 % sur l’année 2024, contre 6,3 % pour l’année 2023.

Source : Insee

