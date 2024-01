L'euro fête ses 25 ans : a-t-il réussi sa mission initiale ?

Le 1er janvier 2024 marquait le dépassement d'un cap pour l'euro, la monnaie de l'Union européenne (UE), qui fêtait ses 25 ans. À cette occasion, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a partagé une vidéo de 2 minutes sur le réseau social X dans laquelle elle est revenue sur l'évolution de la monnaie.

Dans cette vidéo, Christine Lagarde souligne que l'euro est la monnaie officielle dans 20 pays européens, et qu'elle facilite le commerce et les voyages pour environ 350 de millions de citoyens européens.

A new year has begun – full of new challenges and opportunities. This year, the euro celebrates its 25th birthday. Now there’s a reason to celebrate! So, with that, I wish you and your loved ones a happy new year, and a successful 2024. pic.twitter.com/ifM4WcIPrd

— Christine Lagarde (@Lagarde) January 1, 2024