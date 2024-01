France : trois banques devraient fermer leurs portes en 2024

Le secteur bancaire subit lui aussi les effets des crises de ces dernières années. Trois banques vont en effet fermer en France : Orange Bank, My French Bank, ainsi que HSBC. Qu’est-ce que cela change pour les centaines de milliers de clients concernés ?

Trois banques ferment leurs portes en 2024

Plusieurs banques, considérées comme les fleurons de leurs marques associés, vont fermer. La première concernée est Orange Bank, qui a annoncé sa fermeture à l’été dernier. Le « retrait définitif » de la banque aura vraisemblablement lieu dans les mois à venir, mais on ne connaît pas la date exacte. Des discussions sont en cours avec BNP Paribas, qui devrait récupérer les 800 000 clients d’Orange Bank pour sa propre banque en ligne : Hello Bank.

« Orange et BNP Paribas sont en discussion pour pouvoir vous proposer à terme une offre, un parcours et des conditions d’accompagnement dédiés »

Une autre banque à fermer ses portes en France est la branche locale de HSBC. Le géant britannique a cédé hier son réseau de banque de détails à l’entreprise My Money Group. Celle-ci est chapeautée par le fonds d’investissement étatsunien Cerberus. Les discussions avaient eu lieu depuis maintenant deux ans. Ce sont là aussi environ 800 000 clients qui sont concernés.

My Money Group reprendra les 250 agences gérées par HSBC, sous un nouveau nom de marque : Crédit Commercial de France (CCF). Les 3500 salariés seront également transférés.

Les banques mobiles en difficulté ?

Autre annonce faite récemment : on apprenait il y a une dizaine de jours une fermeture éventuelle de My French Bank, la marque de banque mobile de La Banque Postale. Le « projet de cessation des activités de Ma French Bank », n’inclurait a priori pas de revente. Les 675 000 clients concernés seraient plutôt intégrés à La Banque Postale. La banque mobile aurait accumulé 255 millions d’euros de perte entre 2018 et 2022. Aucune date prévisionnelle n’a été communiquée quant à ce changement à venir.

La fermeture de My French Bank et de Orange Bank montre que le secteur des banques mobiles est devenu extrêmement concurrentiel, et que les grands groupes peuvent avoir du mal à pérenniser leurs activités. Avec des concurrents proposant des offres gratuites (ou très peu onéreuses), il peut être difficile pour les marques de se faire une place, même avec l’appui de grands noms du secteur bancaire. Et la crise bancaire du début de 2023, qui a vu son lot de fermetures, a aussi bien sûr joué un rôle.

