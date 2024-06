Qu'est-ce que DYOR et pourquoi est-ce essentiel pour investir dans la crypto ?

Le terme DYOR signifie « Do Your Own Research », traduit en français par « faites vos propres recherches ». Cet acronyme encourage chaque individu à prendre la responsabilité de se renseigner avant de prendre des décisions d'investissement. Découvrez comment réaliser un DYOR efficace dans le monde de la crypto.

L'importance du DYOR en crypto

Dans le domaine des cryptomonnaies, où l'innovation est rapide et les informations foisonnent, l'importance de faire ses propres recherches ne peut être sous-estimée.

Voici pourquoi il est important en crypto de faire ses propres recherches (DYOR) :

Réduction des risques d'arnaques : Le secteur des cryptomonnaies, bien qu'offrant de nombreuses opportunités, est également marqué par des arnaques telles que les « rug pulls » ou les ICO frauduleuses ;

: Le secteur des cryptomonnaies, bien qu'offrant de nombreuses opportunités, est également ; Prévention contre les manipulations de marché : Le marché des cryptomonnaies peut être extrêmement volatil et sujet à des manipulations, telles que le « pump and dump », où les prix sont artificiellement gonflés par quelques individus pour réaliser une vente à un prix élevé avant une retombée du cours ;

: Le marché des cryptomonnaies peut être extrêmement volatil et sujet à des manipulations, telles que ; Compréhension approfondie des projets : Avec des milliers de cryptomonnaies en circulation, comprendre les fondamentaux des projets crypto est essentiel pour évaluer la viabilité à long terme d'un investissement ;

: Avec des milliers de cryptomonnaies en circulation, comprendre les fondamentaux des projets crypto est essentiel pour évaluer la viabilité à long terme d'un investissement ; Alignement avec les objectifs personnels d'investissement : Faire ses propres recherches permet aux investisseurs de s'assurer que les projets Web3 dans lesquels ils investissent correspondent à leurs propres objectifs et tolérances au risque.

Le terme DYOR s’applique à tout ce qui touche au Web3, comme les blockchains, les protocoles décentralisés, les cryptomonnaies elles-mêmes ou encore les exchanges.

Cryptoast Reseach, l'outil ultime pour DYOR dans les cryptos

Pour vous accompagner dans votre DYOR, Cryptoast Research est à vos côtés. Nos spécialistes des cryptos partagent chaque jour leurs analyses fondées sur une expertise approfondie du marché, pour vous fournir une information précise, fiable et directe.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Cryptoast Research se révèle être un atout majeur pour votre DYOR grâce à ses rapports complets sur toutes les actualités du marché (Récap Technique, On-Chain, Fondamental, etc.), ses vidéos quotidiennes d'analyse technique avec Vincent Ganne, ses analyses fondamentales et on-chain, sans oublier les échanges quotidiens entre les membres de la communauté.

Les experts qui animent la communauté Cryptoast Research partagent également des stratégies pour se rendre éligibles à des airdrops de tokens prometteurs. Nos membres peuvent ainsi s'assurer de profiter d'airdrops rémunérateurs !

Les étapes clés pour faire votre DYOR crypto

Compréhension du projet et du produit/service

Il est crucial de comprendre ce que le projet crypto aspire à devenir et comment il compte y parvenir. Cela inclut l'analyse de sa vision à long terme, de sa mission au sein de l’industrie de la blockchain, et des objectifs spécifiques qu'il vise à atteindre. De plus, il est important d'analyser son utilité et son potentiel à améliorer ou apporter quelque chose de nouveau au marché existant.

Il est également essentiel de s'assurer de la conformité avec les réglementations et les normes légales.

Pour les projets tels que les exchanges de cryptomonnaies (comme Binance, Coinbase) il est particulièrement important de vérifier que la plateforme est régulée et enregistrée auprès des autorités compétentes. Cette vérification peut considérablement réduire le risque de confier ses fonds à une entreprise susceptible d'être fermée ou pénalisée pour non-conformité réglementaire.

Enfin, la présence d'une roadmap claire est indispensable pour évaluer le sérieux et le professionnalisme d'un projet.

Il est important de vérifier si les jalons précédemment fixés ont été respectés et si les promesses ont été tenues. Cela donne une indication de l'engagement des équipes envers le projet ainsi que leur capacité à exécuter ses plans dans les délais annoncés.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

L'analyse du marché et du business plan

L'une des étapes dans son DYOR consiste à analyser le marché ciblé par la cryptomonnaie. Il est essentiel de déterminer si ce marché est déjà saturé ou s'il est en pleine expansion. Un marché en croissance offre généralement plus d'opportunités et un potentiel de rentabilité plus élevé pour les nouveaux entrants.

Ensuite, comprendre comment un projet Web3 prévoit de générer des revenus est indispensable pour évaluer sa viabilité économique. Les modèles de revenus dans l'espace des cryptomonnaies peuvent varier considérablement, allant des frais de transaction sur une plateforme d'échange, aux revenus issus de la vente de services ou de produits spécifiques liés à la blockchain.

L'analyse de l'équipe du projet

L'évaluation de l'équipe derrière un projet de cryptomonnaie est fondamentale lors d’un DYOR pour juger de la fiabilité et du potentiel de succès du projet. Il est essentiel de vérifier l'expérience et la crédibilité des membres de l'équipe.

Dans certains cas, il est également important que les fondateurs ne soient pas anonymes, car la transparence concernant l'identité des leaders du projet peut grandement influencer la confiance des investisseurs et des utilisateurs.

L'analyse des Tokenomics

Lors d’un DYOR d’un projet crypto, l'analyse de la distribution des tokens et des mécanismes d'émission est essentielle.

D'une part, elle permet de s'assurer que les tokens sont distribués de manière équitable entre les différentes parties prenantes, ce qui favorise une plus grande décentralisation et réduit le risque de manipulation du marché par un petit nombre de détenteurs majoritaires.

D'autre part, il est important de vérifier que les mécanismes d'émission sont maîtrisés afin de ne pas générer une forte inflation ou libérer de grandes quantités de tokens à certains moments, créant ainsi une forte pression vendeuse.

Les périodes de blocage (cliff et vesting) des tokens des investisseurs et les éventuels mécanismes déflationnistes tels que le burn de tokens sont pertinents pour évaluer l'inflation potentielle et la gestion de l'offre du token à travers le temps.

👉 Qu'est-ce que les Tokenomics ? Tout comprendre sur l’économie des tokens

D’autres éléments doivent être pris en compte:

La Total Value Locked (TVL) qui représente la valeur totale des actifs déposés dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi). Une TVL élevée indique un fort degré d'engagement et de participation de la part des utilisateurs ;

de finance décentralisée (DeFi). Une TVL élevée indique un fort degré d'engagement et de participation de la part des utilisateurs ; Le volume de trading quotidien donne une mesure de l'activité . Un volume élevé indique un fort intérêt du marché ;

. Un volume élevé indique un fort intérêt du marché ; La liquidité d'un token est essentielle pour garantir que les détenteurs peuvent acheter ou vendre sans causer de grandes fluctuations de prix.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

La communauté et l'engagement généré sur les réseaux

Lors d’un DYOR, l'analyse de la communauté et de son engagement est un aspect fondamental.

La présence active d’une cryptomonnaie et de sa communauté sur des plateformes telles que X ou Discord est un indicateur de l'intérêt et de l'engouement qu’elle génère.

Il est important de vérifier non seulement la taille de ces communautés, mais aussi leur qualité d'interaction.

En effet, il convient de vérifier que les interactions sur les réseaux sociaux sont authentiques et non artificiellement gonflées. Il faut être vigilant, car de nombreux projets achètent des faux followers ou utilisent des bots pour simuler une activité par des likes, des retweets ou des commentaires automatisés.

Les investisseurs et partenaires

La participation d'investisseurs réputés peut servir de validation importante pour la qualité et la viabilité d'une cryptomonnaie.

Les investisseurs de renom apportent non seulement des capitaux, mais aussi une expertise et un réseau qui peuvent significativement accélérer le développement du projet.

Par exemple, le fait que le gestionnaire d’actifs BlackRock soit partenaire du projet Ondo Finance confère une certaine notoriété à ce dernier.

Quelques outils et ressources pour DYOR dans le Web3

Pour effectuer son DYOR en crypto, de nombreux outils sont à disposition des investisseurs. Voici une liste des principales plateformes et sites Web de référence qui peuvent vous aider à réaliser un DYOR efficace :

Cryptoast Research : Fournissant des analyses quotidiennes réalisées par des experts du secteur, Cryptoast Research offre des insights précieux pour un DYOR de qualité ;

CoinMarketCap et CoinGecko : Ces plateformes fournissent des informations sur les cryptomonnaies, incluant les prix actuels, les capitalisations boursières et les volumes de trading, parmi d'autres données importantes ;

DeFiLlama : Spécialisée dans la finance décentralisée (DeFi), la plateforme DeFiLlama offre des indicateurs clés comme la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles et des blockchains ;

GitHub : Suivre les développements de code sur GitHub est vital pour évaluer l'activité de développement et la transparence d'un projet. Une activité régulière et des contributions de plusieurs développeurs sont des indicateurs d'un projet dynamique et en bonne santé ;

LunarCrush : Cet outil se concentre sur l'impact social des cryptomonnaies et génère des données détaillées sur l'engagement et les sentiments des utilisateurs concernant les différents projets ;

DappRadar : Ce site offre un aperçu détaillé des applications décentralisées (dApps), incluant les statistiques d'utilisation et les volumes de transactions ;

TweetScout : Cet outil permet d'analyser l'activité et les tendances sur Twitter relatives aux cryptomonnaies.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.